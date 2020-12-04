SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa muhtemel 11’ler

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa muhtemel 11’ler

FUTBOL HABERLERİ  | 04.12.2020 10:13 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 11. haftasında heyecan ve mücadele devam ediyor. Beşiktaş'ın sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacağı karşılaşma için nefesler tutuldu. Şimdi, futbolseverler tarafından Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor? Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta oynanacak? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11’leri...

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Beşiktaş maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 4 Aralık Cuma yani bu akşam gerçekleşecek. Beşiktaş taraftarları ve Kasımpaşa taraftarları için nefesler tutuldu.

Süper Lig'de 1 haftayı bay geçmiş olan Beşiktaş, çıktığı 9 maçta aldığı 16 puan ile Süper Lig'de 4. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'yi geçtiğimiz hafta deplasmanda yenen Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesinden de galibiyetle ayrılıp yükselişi sürdürmeyi ve zirve takibini devam ettirmeyi istiyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

4 Aralık Cuma akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Beşiktaş taraftarları tarafından Beşiktaş maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat 19.30’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Aralık Cuma akşamı saat 19.30’da oynanacak olan maç için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Beşiktaş maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

Heyecanla beklenen karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Maçın hakemi Bahattin Şimşek olacak. Beşiktaş ve Kasımpaşa arasındaki kıyasıya mücadelede Bahattin Şimşek'in yardımcılığını ise Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Alper Çetin olacak.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11

Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Beşiktaş muhtemel 11’inde Utku, Dorukhan, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Mensah, N'Koudou ve Aboubakar bulunuyor. Kasımpaşa'nın muhtemel 11’inde ise Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Koomson, Sylvain, Hajradinovic, Varga, Alan ve Hodzic yer alıyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandıBeşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı

Beşiktaş'ın bu sezonki formda golcüsü Cyle Larin, maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kanadalı futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında takımını yalnız bırakacak. Larin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izolasyon sürecinde bulunan Ajdin Hasic de maçta görev yapamayacak.

beşiktaş

Gaziantep FK karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan kaleci Ersin Destanoğlu ve sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün cezaları sona erdi. İki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kasımpaşa müsabakasında forma giyebilecek. Ayrıca, Kovid-19 tedavisi sona eren ve takımla idmanlara başlayan Domagoj Vida da zorlu mücadelede forma verilmesi halinde görev alabilecek.

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Valentin Rosier, ceza sınırında. Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Rosier, bu akşamki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Carlos Queiroz dönemi bittiCarlos Queiroz dönemi bitti
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!
Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!
Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...
Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Milan, Hakan Çalhanoğlu ile geri döndü!
Milan, Hakan Çalhanoğlu ile geri döndü!
Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç ve Fenerbahçe açıklaması
Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç ve Fenerbahçe açıklaması
Yiğidolar, Avrupa'da işleri zora soktu!
Yiğidolar, Avrupa'da işleri zora soktu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa muhtemel 11’ler
Vodafone Park'ta zorlu maç
Unai Emery: Gruptan çıkma amacımıza ulaştık
'Gruptan çıkma amacımıza ulaştık'
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
Kolombiya'da Carlos Queiroz dönemi bitti
Carlos Queiroz dönemi bitti
Necla Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok
'Bir tek bizim ligimiz yok'
A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildi
Milliler Rusya'ya yenildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.