Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Beşiktaş maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...
Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 4 Aralık Cuma yani bu akşam gerçekleşecek. Beşiktaş taraftarları ve Kasımpaşa taraftarları için nefesler tutuldu.
Süper Lig'de 1 haftayı bay geçmiş olan Beşiktaş, çıktığı 9 maçta aldığı 16 puan ile Süper Lig'de 4. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'yi geçtiğimiz hafta deplasmanda yenen Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesinden de galibiyetle ayrılıp yükselişi sürdürmeyi ve zirve takibini devam ettirmeyi istiyor.
4 Aralık Cuma akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Beşiktaş taraftarları tarafından Beşiktaş maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat 19.30’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.
4 Aralık Cuma akşamı saat 19.30’da oynanacak olan maç için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Beşiktaş maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Maçın hakemi Bahattin Şimşek olacak. Beşiktaş ve Kasımpaşa arasındaki kıyasıya mücadelede Bahattin Şimşek'in yardımcılığını ise Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Alper Çetin olacak.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.
Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.
Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Beşiktaş muhtemel 11’inde Utku, Dorukhan, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Mensah, N'Koudou ve Aboubakar bulunuyor. Kasımpaşa'nın muhtemel 11’inde ise Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Koomson, Sylvain, Hajradinovic, Varga, Alan ve Hodzic yer alıyor.
Beşiktaş'ın bu sezonki formda golcüsü Cyle Larin, maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kanadalı futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında takımını yalnız bırakacak. Larin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izolasyon sürecinde bulunan Ajdin Hasic de maçta görev yapamayacak.
Gaziantep FK karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan kaleci Ersin Destanoğlu ve sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün cezaları sona erdi. İki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kasımpaşa müsabakasında forma giyebilecek. Ayrıca, Kovid-19 tedavisi sona eren ve takımla idmanlara başlayan Domagoj Vida da zorlu mücadelede forma verilmesi halinde görev alabilecek.
Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Valentin Rosier, ceza sınırında. Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Rosier, bu akşamki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak mücadelede takımdaki yerini alamayacak.
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