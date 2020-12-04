Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Beşiktaş maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 4 Aralık Cuma yani bu akşam gerçekleşecek. Beşiktaş taraftarları ve Kasımpaşa taraftarları için nefesler tutuldu.

Süper Lig'de 1 haftayı bay geçmiş olan Beşiktaş, çıktığı 9 maçta aldığı 16 puan ile Süper Lig'de 4. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'yi geçtiğimiz hafta deplasmanda yenen Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesinden de galibiyetle ayrılıp yükselişi sürdürmeyi ve zirve takibini devam ettirmeyi istiyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

4 Aralık Cuma akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Beşiktaş taraftarları tarafından Beşiktaş maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat 19.30’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.