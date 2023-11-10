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Beşiktaş kaybetti, Club Brugge maçını beklemeye koyuldu! Belçika'dan kahreden skor geldi... Elendiler!

10.11.2023 07:25 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 4. hafta maçında sahasında konuk ettiği Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olurken Belçika'dan gelen haberle adeta yıkıldı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş D Grubu 5. maçında karşılaştığı Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olurken gruptan çıkma umutları Club Brugge maçına kalmıştı.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

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Lider Club Brugge, Lugano'yu 2-0 mağlup etmesinin ardından Belçika temsilcisi puanını 10'a yükseltirken Beşiktaş'ın da Avrupa defteri kapanmış oldu.

Club Brugge'e Lugano karşısında galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Thiago ve 90+6. dakikada Hans Vanaken kaydetti. Maçın 85. dakikasında Club Brugge adına beyaz noktaya gelen Ferran Jutlga penaltıyı kaçırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda bir sonraki hafta Club Brugge, Beşiktaş'a konuk olacak. Lugano, Bodo/Glimt deplasmanına çıkacak.

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