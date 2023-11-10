Beşiktaş kaybetti, Club Brugge maçını beklemeye koyuldu! Belçika'dan kahreden skor geldi... Elendiler!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş D Grubu 5. maçında karşılaştığı Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olurken gruptan çıkma umutları Club Brugge maçına kalmıştı.
Lider Club Brugge, Lugano'yu 2-0 mağlup etmesinin ardından Belçika temsilcisi puanını 10'a yükseltirken Beşiktaş'ın da Avrupa defteri kapanmış oldu.
Club Brugge'e Lugano karşısında galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Thiago ve 90+6. dakikada Hans Vanaken kaydetti. Maçın 85. dakikasında Club Brugge adına beyaz noktaya gelen Ferran Jutlga penaltıyı kaçırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda bir sonraki hafta Club Brugge, Beşiktaş'a konuk olacak. Lugano, Bodo/Glimt deplasmanına çıkacak.