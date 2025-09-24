SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş, Kayserispor'a gol oldu yağdı! Rafa Silva hat-trick yaptı, siyah-beyazlılar kendini buldu!

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kartal, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyordu. İki takımın da fazla eksikleriyle çıktığı mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı. Siyah-beyazlılarda Rafa Silva hat-trick yaparak maçta yıldızlaştı.

Beşiktaş, Kayserispor'a gol oldu yağdı! Rafa Silva hat-trick yaptı, siyah-beyazlılar kendini buldu!
Emre Şen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme mücadelesinde Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın yönetiminde çıkış arayan siyah beyazlılar ilk hafta erteleme maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyordu. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, siyah-beyazlılara direnemedi ve sahadan farklı şekilde 4-0 mağlup ayrıldı.

RAFA SILVA ŞOV YAPTI!

Beşiktaş, Kayserispor a gol oldu yağdı! Rafa Silva hat-trick yaptı, siyah-beyazlılar kendini buldu! 1

Rafa Silva, Kayserispor maçında Beşiktaş'ın bu sezon ilk deplasman golünü attı. Mücadeleyi 3 golle tamamlayan Rafa Silva izleyenleri yine kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlıların diğer golünü Tammy Abraham attı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Beşiktaş, Kayserispor a gol oldu yağdı! Rafa Silva hat-trick yaptı, siyah-beyazlılar kendini buldu! 2

Beşiktaş, Kayserispor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

Siyah-beyazlılarda statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut müsabakada görev yapamadı.

ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş, Kayserispor a gol oldu yağdı! Rafa Silva hat-trick yaptı, siyah-beyazlılar kendini buldu! 3

Beşiktaş'ta 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Orkun Kökçü, ilk 11'deki yerine döndü. Kayserispor maçında 1 de asist yapan Orkun, harika bir maç ortaya koydu.

Ligin 5. haftasında RAMS Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Kayserispor maçında 11'deki yerini aldı.

Öte yandan Sergen Yalçın, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin'i ilk kez 11'de sahaya sürdü. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi.

KAYSERİSPOR'DA 11 EKSİK

Beşiktaş, Kayserispor a gol oldu yağdı! Rafa Silva hat-trick yaptı, siyah-beyazlılar kendini buldu! 4

Kayserispor'da 11 oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Kayseri ekibinde sakatlığı bulunan Hosseini, Denswil, Mendes ve Mane'nin yanı sıra statü gereği Deniz Dönmezer, Benes, Bennasser, Furkan Soyalp, Onugkha, Ali Karimi ve Yaw Ackah müsabakada yer almadı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor
0 - 4
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın Esenler Erok'a kiraladığı Berat Luş, tek başına dört gol attı!Galatasaray'ın Esenler Erok'a kiraladığı Berat Luş, tek başına dört gol attı!
PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail’i protesto ettiPAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail’i protesto etti
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.