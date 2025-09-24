Beşiktaş, Kayserispor'a gol oldu yağdı! Rafa Silva hat-trick yaptı, siyah-beyazlılar kendini buldu!

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme mücadelesinde Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın yönetiminde çıkış arayan siyah beyazlılar ilk hafta erteleme maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyordu. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, siyah-beyazlılara direnemedi ve sahadan farklı şekilde 4-0 mağlup ayrıldı.

RAFA SILVA ŞOV YAPTI!

Rafa Silva, Kayserispor maçında Beşiktaş'ın bu sezon ilk deplasman golünü attı. Mücadeleyi 3 golle tamamlayan Rafa Silva izleyenleri yine kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlıların diğer golünü Tammy Abraham attı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Beşiktaş, Kayserispor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

Siyah-beyazlılarda statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut müsabakada görev yapamadı.

ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ta 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Orkun Kökçü, ilk 11'deki yerine döndü. Kayserispor maçında 1 de asist yapan Orkun, harika bir maç ortaya koydu.

Ligin 5. haftasında RAMS Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Kayserispor maçında 11'deki yerini aldı.

Öte yandan Sergen Yalçın, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin'i ilk kez 11'de sahaya sürdü. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi.

KAYSERİSPOR'DA 11 EKSİK

Kayserispor'da 11 oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Kayseri ekibinde sakatlığı bulunan Hosseini, Denswil, Mendes ve Mane'nin yanı sıra statü gereği Deniz Dönmezer, Benes, Bennasser, Furkan Soyalp, Onugkha, Ali Karimi ve Yaw Ackah müsabakada yer almadı.