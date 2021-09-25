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Beşiktaş Kayserispor'dan Hayrullah Erkip'i transfer etti

25.09.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'un 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hayrullah Erkip, Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'a transferini bizzat duyuran Hayrullah Erkip, “Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kayserispor'dan Hayrullah Erkip'i transfer etti

Yukatel Kayserispor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Hayrullah Erkip, Beşiktaş’a transfer oldu.

Yukatel Kayserispor'un U19 oyuncusu Hayrullah Erkip, bu sezon Doğan Alemdar ve Emre Demir'den sonra Kayserispor alt yapısından yetişip başta takıma transfer olan üçüncü futbolcu oldu.

Beşiktaş U19'a transfer olan ve kendi yaş kategorilerinde milli takım formaları da giyen Hayrullah Erkip, "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı. (DHA)


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor
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