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Beşiktaş Kayserispor Süper Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Spor Toto Süper Lig 1. Hafta)

06.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kayserispor maçı bu akşam tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş kendi sahasında ligin zorlu rakibi Kayserispor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen Beşiktaş, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Beşiktaş Kayserispor Süper Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?

Beşiktaş Kayserispor Süper Lig maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Spor Toto Süper Lig 1. Hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu.

Geçtiğimiz 2021-2022 sezonunu topladığı 59 puanla altıncı sırada tamamlayan Beşiktaş, bu sezon taraftarını mutlu etmek istiyor. Şampiyonluk için sene başından beri hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 1. hafta mücadelesinde Beşiktaş 6 Ağustos Cumartesi günü (bu akşam) Vodafone Park Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Emrecan, Masuaku, Ghezzal, Necip, Salih, Gedson, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Campanharo, Hosseni, Carole, Karimi, Attamah, Emrah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic

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BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ ÖNEMLİ İSİM YOK

Beşiktaş'ta tedavisi sürmeye devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, bu akşam Kayserispor karşısında forma giyemeyen isimler olacak.

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