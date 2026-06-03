Antalyaspor'da Rıza Perçin kongre kararı aldı! Galatasaray taraftarına isyan etti

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, kulübün derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu belirterek mali ve seçimli genel kurul kararı aldıklarını ve yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı.

ANTALYASPOR’DA DEPREM! BAŞKAN RIZA PERÇİN İSTİFA KARARI ALDI, "19,05 TL" İSYANIYLA VEDA ETTİ!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da şok bir ayrılık ve kongre kararı geldi. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Rıza Perçin, kulübün içinde bulunduğu darboğazı gözler önüne sererek mali ve seçimli genel kurul kararı aldıklarını, yapılacak seçimlerde ise kesinlikle aday olmayacağını duyurdu. Kulübün yalnız bırakıldığını belirten Perçin, veda niteliğindeki açıklamasında adeta içini döktü.

"KAMPANYADA TOPLANAN PARA SADECE 316 BİN LİRA"

Şehrin ve taraftarın desteğini bekledikleri yardım kampanyasının tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ifade eden Rıza Perçin, toplanan sembolik rakamı ve bu paranın da nasıl zorlukla bir araya geldiğini şu sözlerle itiraf etti:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"Maddi olarak zor durumdayız. Kampanya yapıyoruz, toplanan para 316 bin lira. Onun da 100 bin lirasını ben bir arkadaşıma attırdım."

"GALATASARAY TARAFTARI DALGA GEÇER GİBİ 19,05 TL ATIYOR"

Konuşmasında sarı-kırmızılı taraftarların kulübün düştüğü durumla eğlendiğini belirterek sitem eden Perçin, "Belki bir o kadarı da Galatasaray taraftarının dalga geçer gibi attığı 19,05 liralar." dedi.

Hem maddi imkansızlıklar hem de bu süreçte yaşanan ciddiyetsizlikler nedeniyle Antalyaspor başkanlığına aday olmama kararı alan Rıza Perçin'in bu çıkışı, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken kırmızı-beyazlı camiada da seçim hareketliliğini resmen başlatmış oldu.