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Beşiktaş, Kenan Karaman’da mutlu sona ulaştı

28.06.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Karaman transferi için bir süredir görüşme halinde olan Beşiktaş, bu oyuncuyla prensipte anlaştı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Kenan Karaman’da mutlu sona ulaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona yaklaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın ardından bu futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman’la prensip anlaşmasına vardı.

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman’a yıllık 900 bin Euro garanti para ve bonus ödemesi yapacak. Kenan Karaman’la 3 yıllık anlaşmaya varan ve son pürüzleri gideren siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bu futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor. Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

(İHA)


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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