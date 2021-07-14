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Beşiktaş, Kenan Karaman transferini yanlışlıkla açıkladı

14.07.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Kenan Karaman'ın transferini yeni sezon formalarının duyurusunda 'satır arası' olarak açıkladı.

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini yanlışlıkla açıkladı

Beşiktaş, yeni forma lansmanının satır arasında Kenan Karaman transferini açıkladı.

Beşiktaş'ın forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." denildi.

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SONRASINDA DÜZELTTİLER

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Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Kenan Karaman transferi henüz açıklanmadı. Beşiktaş resmi sitesinden yayımlanan bu gönderi kısa süre içinde düzenlenerek, ''Kenan Karaman'' kısmı kaldırılıp tekrar yayına alındı.

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3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi dün 27 yaşındaki forvetle görüştü ve 3 yıllık anlaşma sağlandı. Kenan, sezon başına 10 milyon TL garanti ücrete el sıkıştı.

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da da 25 maçta 5 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Kenan Karaman
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
acemiler yaa hahahahahhh
Hayırlı olsun gsliyim
şapşikler

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