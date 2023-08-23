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Beşiktaş Kerem Kalafat ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı! Genç oyuncunun sosyal medyadan vedası herkesi duygulandırdı

23.08.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada genç oyuncu Kerem Kalafat ile yolların ayrıldığı duyuruldu. 22 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlı ekibe veda ederken, herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada 22 yaşındaki genç oyuncu Kerem Kalafat ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Kerem Kalafat'la Yollarımız Ayrıldı. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Kerem Kalafat arasındaki sözleşme sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat'a futbol kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

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TFF 1.Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, daha önce prensipte anlaştığı Kerem Kalafat için kulübü Beşiktaş'la da anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki sağ bek, kısa süre içinde Çorum'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ!

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Kerem Kalafat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

İşte Kerem Kalafat'ın açıklamaları:

"9 yaşında yavru kartal olarak girdiğim kulüpten Beşiktaş'ın yetiştirdiği profesyonel bir futbolcu olarak ayrılıyorum.

Bu zamana kadar çocukluğumun, 12 senemin geçtiği Beşiktaş kulübümde şanlı formayı giymenin hayaliyle yaşadım ve o şanlı forma ile sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Beşiktaş'a geldiğim günden beri üzerimde emeği olan tüm altyapı hocalarıma, A takım teknik direktörlerime, tesis çalışanlarına ve idari kadroya sonsuz teşekkürlerimi sunarım

Hayatımın en güzel günlerini geride bırakarak yeni maceralara atıldığımı duyurmak istiyorum. Desteğini benden bir an bile esirgemeyen Beşiktaş Aileme sonsuz teşekkürler ediyorum Hakkınızı Helal Edin.. Kerem Kalafat"

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