Beşiktaş - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Beşiktaş ile Kocaelispor, 11 Ekim 2026 saat 19:00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Beşiktaş, Kocaelispor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'deki bu mücadele, iki takım için de kritik bir maç niteliği taşıyor.
Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 12 puanla 3. sırada.
Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 12 puanla 4. sırada.
Son 5 maçında 4 galibiyet alan Beşiktaş, iç sahada kaybetmektense kazanmayı tercih ediyor. Kocaelispor'un ise son 5 maçındaki 4 galibiyet, iyi bir formda olduğunun göstergesi. Beşiktaş'ın 14 gol ile attığı üstün hücum, Kocaelispor'un 7 golle geride kalmasına neden oluyor. Ancak iki takım da sahada güçlü bir performans sergileyerek, bu karşılaşmada galibiyet amacı taşıyacak.
Beşiktaş kadrosunda Orkun Kökçü (Şüpheli), Emirhan Topçu (Şüpheli) ve Milot Rashica (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.
Kocaelispor kadrosunda Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Matej Maglica (Sakat - Adale Problemi), Makana Baku (Sakat) ve Anfernee Dijksteel (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa.
Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Beşiktaş 5, Kocaelispor 2 gol attı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum