SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Beşiktaş - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

11 Ekim 2026'da Beşiktaş ile Kocaelispor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takımın son performansları ve eksikleri önemli bir etken olacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Beşiktaş - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Beşiktaş
Pazar 19:00
11.10.2026
Kocaelispor
Stadyum: Tüpraş Stadyumu Yayın: beIN Sports

Beşiktaş ile Kocaelispor, 11 Ekim 2026 saat 19:00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Beşiktaş, Kocaelispor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'deki bu mücadele, iki takım için de kritik bir maç niteliği taşıyor.

Lig Durumu

Beşiktaş

3. Trendyol Süper Lig
O
6
G
4
B
0
M
2
P
12
14
Attığı Gol
7
Yediği Gol
+7
Averaj

Kocaelispor

4. Trendyol Süper Lig
O
6
G
4
B
0
M
2
P
12
7
Attığı Gol
4
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Beşiktaş 14 / 7
Kocaelispor 7 / 4

İç Saha / Deplasman Performansı

Beşiktaş İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
3 / 0 / 0
Gol
10 – 2
Kocaelispor Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
2 – 4

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 12 puanla 3. sırada.

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 12 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Beşiktaş M G G G M

tüm kulvarlar

  • 20.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
  • 17.09.2026 Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.09.2026 Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G
  • 05.09.2026 Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 31.08.2026 Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
Kocaelispor G M G G G

tüm kulvarlar

  • 19.09.2026 Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 29.08.2026 Tümosan Konyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 24.08.2026 Kocaelispor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Son 5 maçında 4 galibiyet alan Beşiktaş, iç sahada kaybetmektense kazanmayı tercih ediyor. Kocaelispor'un ise son 5 maçındaki 4 galibiyet, iyi bir formda olduğunun göstergesi. Beşiktaş'ın 14 gol ile attığı üstün hücum, Kocaelispor'un 7 golle geride kalmasına neden oluyor. Ancak iki takım da sahada güçlü bir performans sergileyerek, bu karşılaşmada galibiyet amacı taşıyacak.

Eksik Oyuncular

Beşiktaş

3 eksik
Orkun Kökçü Şüpheli
Emirhan Topçu Şüpheli
Milot Rashica Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat

Kocaelispor

6 eksik
Massadio Haidara Sakat Adale Yırtığı
Bruno Petkovic Sakat Uyluk Sakatlığı
Tanguy Zoukrou Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Matej Maglica Sakat Adale Problemi
Makana Baku Sakat
Anfernee Dijksteel Sakat Kasığından Sakat

Beşiktaş kadrosunda Orkun Kökçü (Şüpheli), Emirhan Topçu (Şüpheli) ve Milot Rashica (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

Kocaelispor kadrosunda Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Matej Maglica (Sakat - Adale Problemi), Makana Baku (Sakat) ve Anfernee Dijksteel (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic Beşiktaş 5 Gol 0 Asist
Orkun Kökçü Orkun Kökçü Beşiktaş 1 Gol 2 Asist
İlhan Fakılı İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
Leandro Trossard Leandro Trossard Beşiktaş 1 Gol 1 Asist
Berkan Kutlu Berkan Kutlu Kocaelispor 2 Gol 1 Asist
Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist
Matej Maglica Kocaelispor 1 Gol 0 Asist
Massadio Haidara Massadio Haidara Kocaelispor 1 Gol 0 Asist

Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa.

İkili Rekabet
2 Beşiktaş
1 Beraberlik
0 Kocaelispor
  • 28.02.2026 Kocaelispor 0-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig
  • 05.02.2026 Kocaelispor 1-1 Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası
  • 29.09.2025 Beşiktaş 3-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Beşiktaş 5, Kocaelispor 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman?

11 Ekim 2026.

Beşiktaş - Kocaelispor maçı saat kaçta?

19:00.

Beşiktaş - Kocaelispor maçı hangi kanalda?

beIN Sports.

Beşiktaş - Kocaelispor maçında hangi oyuncular eksik?

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Emirhan Topçu, Milot Rashica; Kocaelispor'da Massadio Haidara, Bruno Petkovic, Tanguy Zoukrou, Matej Maglica, Makana Baku, Anfernee Dijksteel.

Beşiktaş ve Kocaelispor'un ligde kaç puanı var?

Her iki takım da 12 puanda.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'e Alman hoca! Başkent ekibinden sürpriz hamleSüper Lig'e Alman hoca! Başkent ekibinden sürpriz hamle
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay yanıt! 'Niye hazır olayım'İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay yanıt! 'Niye hazır olayım'
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Galatasaray'dan 10 kişiyle kritik galibiyet! Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Galatasaray'dan 10 kişiyle kritik galibiyet! Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.