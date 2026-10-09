Beşiktaş - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Beşiktaş Pazar 19:00 Kocaelispor

Beşiktaş ile Kocaelispor, 11 Ekim 2026 saat 19:00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Beşiktaş, Kocaelispor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'deki bu mücadele, iki takım için de kritik bir maç niteliği taşıyor.

Lig Durumu Beşiktaş 3. Trendyol Süper Lig O 6 G 4 B 0 M 2 P 12 14 Attığı Gol 7 Yediği Gol +7 Averaj Kocaelispor 4. Trendyol Süper Lig O 6 G 4 B 0 M 2 P 12 7 Attığı Gol 4 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Beşiktaş 14 / 7 Kocaelispor 7 / 4 İç Saha / Deplasman Performansı B Beşiktaş İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 3 / 0 / 0 Gol 10 – 2 K Kocaelispor Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 2 – 4

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 12 puanla 3. sırada.

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 12 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Beşiktaş M G G G M tüm kulvarlar Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G

Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 6-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G Kocaelispor G M G G G tüm kulvarlar Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Tümosan Konyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Son 5 maçında 4 galibiyet alan Beşiktaş, iç sahada kaybetmektense kazanmayı tercih ediyor. Kocaelispor'un ise son 5 maçındaki 4 galibiyet, iyi bir formda olduğunun göstergesi. Beşiktaş'ın 14 gol ile attığı üstün hücum, Kocaelispor'un 7 golle geride kalmasına neden oluyor. Ancak iki takım da sahada güçlü bir performans sergileyerek, bu karşılaşmada galibiyet amacı taşıyacak.

Eksik Oyuncular Beşiktaş 3 eksik Orkun Kökçü Emirhan Topçu Milot Rashica Kocaelispor 6 eksik Massadio Haidara Bruno Petkovic Tanguy Zoukrou Matej Maglica Makana Baku Anfernee Dijksteel

Beşiktaş kadrosunda Orkun Kökçü (Şüpheli), Emirhan Topçu (Şüpheli) ve Milot Rashica (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

Kocaelispor kadrosunda Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Matej Maglica (Sakat - Adale Problemi), Makana Baku (Sakat) ve Anfernee Dijksteel (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Dusan Vlahovic Beşiktaş 5 Gol 0 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 1 Gol 2 Asist İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist Leandro Trossard Beşiktaş 1 Gol 1 Asist Berkan Kutlu Kocaelispor 2 Gol 1 Asist Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist Matej Maglica Kocaelispor 1 Gol 0 Asist Massadio Haidara Kocaelispor 1 Gol 0 Asist

Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. Kocaelispor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Berkan Kutlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gonçalo Sousa.

İkili Rekabet 2 Beşiktaş 1 Beraberlik 0 Kocaelispor Kocaelispor 0-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Kocaelispor 1-1 Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş 3-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Beşiktaş 5, Kocaelispor 2 gol attı.