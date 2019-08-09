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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.08.2019 16:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Enzor Roco, takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Panathinaikos ile hazırlık maçı oynayarak devam edecek.

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Beşiktaş BJK Nevzat Demir Tesisleri abdullah avcı Spor Toto Süper Lig

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