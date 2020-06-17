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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

(DHA)

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