SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş kongresinde oğluna tokat atmıştı! Mete Vardar, olayın ardından ilk kez konuştu

Beşiktaş kongresinde oğluna tokat atmıştı! Mete Vardar, olayın ardından ilk kez konuştu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.12.2024 13:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü'nün başkanlık seçimlerinde eski Asbaşkan Mete Vardar, oğlu Sinan Vardar'a tokat atarak sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Olayların ardından Vardar, ilk kez konuştu ve yaşananlar adında kamuoyundan özür diledi.

Beşiktaş kongresinde oğluna tokat atmıştı! Mete Vardar, olayın ardından ilk kez konuştu

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın Başkanlığa seçildiği olağanüstü kongrede oğlu Sinan Vardar'a tokat atan Mete Vardar, özür diledi.

OĞLUNA TOKAT ATMIŞTI

Screenshot_1

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Mete Vardar, genel kurulda sayım sırasında oğlu Sinan Vardar'a tokat atmıştı. Bu olay kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

METE VARDAR, ÖZÜR DİLEDİ

Screenshot_2

Mete Vardar, yaşanan olayların ardından oğlu Sinan Vardar'dan, Beşiktaş'tan ve kamuoyundan özür diledi.

Vardar'ın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"29 Aralık 2024 tarihli, Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, oğlum Ege Sinan Vardar'a karşı takındığım, kendim ve değerlerimle örtüşmeyen tavır sebebiyle, başta oğlum Ege Sinan Vardar olmak üzere tüm kamuoyundan içtenlikle özür dilemek istiyorum.

Gönülden bağlı olduğum Beşiktaş JK'da, yıllarca görev alırken yaşadığım stres ve baskılar, sağduyumu kaybetmeme ve en değerli varlıklarımdan biri olan oğluma karşı yanlış bir tutum sergilememe sebep olmuştur. Hiçbir bahaneinin, aile içindeki sevgi ve saygıyı zedelemeye hakkı olmadığını, yaptığım hatanın farkına vararak derin bir üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Bu tavrım, tüm geçmiş birikimime, Beşiktaş'a ve hayatımın anlamı olan aileme ters düşen bir davranış olmuştur.

Bu tarih itibarıyla, Beşiktaş'a olan sonsuz sevgim ve bağlılığım devam etmekle birlikte; kulübün iç siyasetinden uzak, sade bir taraftar olarak yaşamımı sürdürmeyi hedefliyorum. Kulübün başarıları ve geleceği her zaman gönlümde yer bulacak; ancak bundan sonra tüm enerjimi, zamanımı çocuklarıma ve sevdiklerime ayıracağım.

Hatalar, insanın en değerli öğretmenleridir. Özür dilemek, sadece bir hatanın kabulü değil; aynı zamanda bu hatadan ders alıp, sorumluluklarımızı yerine getirme iradesinin bir göstergesidir. Bu duyuru ile kamuoyuna ve tüm sevenlerime olan bağlılığımı bir kez daha en içten şekilde ifade ediyor; yanlış bir tavır sergilemiş olmanın verdiği üzüntüyle, özürlerimi kabul etmenizi diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merak edilen ilk yorumunu bugün paylaştı: "Türkiye için karar anı!"

Merak edilen ilk yorumunu bugün paylaştı: "Türkiye için karar anı!"

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jose Mourinho övgü dolu sözlerle bahsetmişti... Ayrılığına onay verdi!

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jose Mourinho övgü dolu sözlerle bahsetmişti... Ayrılığına onay verdi!

Galatasaray'da veda hazırlığı... Ülkesine geri dönüyor!

Galatasaray'da veda hazırlığı... Ülkesine geri dönüyor!

Galatasaray duyurdu! "Yollarımızı ayırdık!"

Galatasaray duyurdu! "Yollarımızı ayırdık!"

Beşiktaş kongresinde oğluna tokat atmıştı! Mete Vardar, olayın ardından ilk kez konuştu

Beşiktaş kongresinde oğluna tokat atmıştı! Mete Vardar, olayın ardından ilk kez konuştu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.