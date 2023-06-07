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Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda?

07.06.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Konyaspor Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Konyaspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. 23 üstünlük, 8 eşitlik ve 4 mağlubiyet yaşayan ev sahibi takım son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah Beyazlılar bu maçtan galip olursa ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlamayı başaracak. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Konyaspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Konyaspor maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olarak açıklandı. İşte Beşiktaş Konyaspor maçının canlı yayınlanacağı kanal, saati ve muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Konyaspor maçı 7 Haziran 2023 Çarşamba saat 20.00'de gerçekleşti.

Maç, Vodafone Park'ta oynandı.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Konyaspor maçı BeIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlandı.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇINDA 11'LER

Beşiktaş 11'i: Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Muleka, Salih, Atiba, Gedson, Cenk, Aboubakar

Konyaspor 11'i: Sehic, Adil, Guilherme, Calvo, Cebrail, Soner, Pozuelo, Bouchalakis, Michalak, Mahir, Moreno

Beşiktaş, Süper Lig'de 23 galibiyet, 8 eşitlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Son haftaya 77 puanla 3. sırada giren Beşiktaş, Konyaspor'u yenerse Süper Lig'i ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlamış olacak.

Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle son hafta hükmen galip ilan edilecek.

Yaptığı maçların 12'sinden galip, 14'ünden eşitlikle, 9'undan ise yenilgiyle ayrılan Konyapsor ise ligde 50 puanla 7. sırada yer alıyor.

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