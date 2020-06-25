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Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Konyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor. Şampiyonluk iddiasından uzaklaşmasına rağmen Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı futbolla takdir toplayan Beşiktaş, Konyaspor ile haftanın açılış maçında karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Konyaspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Konyaspor ile Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 29. haftasında karşı karşıya gelecek. 26 Haziran Cuma akşamı saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Kamil Çetin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ramazan Keleş olacak. Beşiktaş - Konyaspor müsabakası beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

38. kez karşı karşıya gelecekler

Bu maç iki takımın 38. müsabakası olacak. Geride kalan 37 karşılaşmanın 21'ini Beşiktaş, 4'ünü ise Konyaspor kazanırken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu lig maçlarında Beşiktaş'ın 75 golüne, Konyaspor 33 golle karşılık verdi.

İlk yarıda sevinen Kara Kartallar oldu

İki takım ligin ilk yarısında, 12. haftada Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş, müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş'ın tek golünü Caner Erkin'in asistinde Burak Yılmaz kaydetmişti.

En farklı galibiyet 7-0

Beşiktaş rakibi karşısında en farklı galibiyeti 1992-93 sezonunda 7-0 ile almıştı. Bu karşılaşmada Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Metin Tekin (2), Ali Günçar, Sergen Yalçın, Zeki Önatlı, Tommy Madida ve Mehmet Özdilek kaydetmişti.

Bülent Korkmaz, Sergen Yalçın'a kaybetmiyor

Beşiktaş'ın bu maçı kazanması Sergen Yalçın için farklı bir anlam taşıyor. Çalıştırdığı takımların başında Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz ile daha önce üç kez karşılaşan Yalçın bu maçlarda galibiyet çıkaramadı. Son iki maç ise Korkmaz'ın takımlarının 3-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Beşiktaş'ın Konyaspor'u mağlup etmesi halinde Sergen Yalçın da Bülent Korkmaz karşısında ilk galibiyetini almış olacak.

Beşiktaş'ta son durum

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, şampiyonluk parolasıyla çıktığı sezona iyi başlayamadı. Üst üste puan kayıpları yaşayarak yarışta erkenden geriye düşen Kara Kartallar, teknik direktörlüğe Avcı'nın yerine Sergen Yalçın'ı getirdi. Yalçın'ın gelişiyle birlikte takım oynadığı futbolla taraftarlarını memnun etse de henüz beklenen kaliteye ulaşabilmiş değil. Salgın nedeniyle liglere verilen aranın ardından ilk maçında Antalyaspor'a İstanbul'da 2-1 kaybeden Siyah-Beyazlılar, geçen hafta ise Denizlispor deplasmanında 5-1 kazanarak moral buldu.

Beşiktaş, ligin kalan haftalarında sırasıyla Kayserispor (deplasman), Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor (deplasman), Fenerbahçe ve Gençlerbirliği (deplasman) ile karşılaşacak.

Konyaspor'da son durum

Aykut Kocaman ile yeni sezona büyük umutlarla giren Konyaspor beklentilerin oldukça altında kaldı ve bunun sonucunda Kocaman görevinden ayrıldı. Kocaman'ın ayrılığının ardından Bülent Korkmaz'ı göreve getiren Yeşil-Beyazlılar, buna rağmen ligde kalma yolunda pek umut vermiyor. Aranın ardından ilk olarak Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden Anadolu Kartalları, geçtiğimiz hafta ise sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Konyaspor'da bu hafta sakatlıkları bulunan Guilherme, Ozan Can ve Hurtado forma giyemeyecek.

Konyaspor ligin kalan haftalarında sırasıyla; Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep (deplasman), Başakşehir, Trabzonspor (deplasman) ve Alanyaspor ile karşılaşacak.

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