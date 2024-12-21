Beşiktaş kötü gidişata 'dur' diyemedi! Alanyaspor karşısında 2 puan bıraktı...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor TÜPRAŞ Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Hakem Cihan Aydın'ın düdük çaldığı mücadelede Alanyaspor 5. dakikada Janvier’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fatih’i aşan topu Nuno Lima, altıpas çizgisinin hemen gerisinden ağlara gönderdi. Bu golden sadece 2 dakika sonra Beşiktaş, savunmanın hatasında Rafa Silva ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

KARTAL KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DİYEMEDİ

Bu sonuçla birlikte kötü gidişata 'dur' diyemeyen Kartal, puanını 26'ya yükseltti. Alanyaspor ise puanını 18 yaparken, 13. basamakta yer aldı.

24 PUANIN SADECE 6'SINI TOPLAYABİLDİ

Oynadığı son sekiz Süper Lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kartal, potansiyel 24 puanın sadece 6'sını hanesine yazdırabildi. Siyah - beyazlılar, sezonun ilk sekiz karşılaşmasında 20 puan toplamıştı.

DOLMABAHÇE'DE HASAN ARAT'A PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye ilgi göstermezken istifa eden eski başkan Hasan Arat sert bir dille protesto edildi.

Siyah - beyazlı taraftarlar, eski başkanları için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.