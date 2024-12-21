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Beşiktaş kötü gidişata 'dur' diyemedi! Alanyaspor karşısında 2 puan bıraktı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.12.2024 21:01
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MAÇ SONUCU: Zor günler geçiren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk 7 dakikası karşılıklı gollere sahne olurken, maçta başka bir gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş kötü gidişata 'dur' diyemedi! Alanyaspor karşısında 2 puan bıraktı...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor TÜPRAŞ Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

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Hakem Cihan Aydın'ın düdük çaldığı mücadelede Alanyaspor 5. dakikada Janvier’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fatih’i aşan topu Nuno Lima, altıpas çizgisinin hemen gerisinden ağlara gönderdi. Bu golden sadece 2 dakika sonra Beşiktaş, savunmanın hatasında Rafa Silva ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

KARTAL KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DİYEMEDİ

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Bu sonuçla birlikte kötü gidişata 'dur' diyemeyen Kartal, puanını 26'ya yükseltti. Alanyaspor ise puanını 18 yaparken, 13. basamakta yer aldı.

24 PUANIN SADECE 6'SINI TOPLAYABİLDİ

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Oynadığı son sekiz Süper Lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kartal, potansiyel 24 puanın sadece 6'sını hanesine yazdırabildi. Siyah - beyazlılar, sezonun ilk sekiz karşılaşmasında 20 puan toplamıştı.

DOLMABAHÇE'DE HASAN ARAT'A PROTESTO

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Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye ilgi göstermezken istifa eden eski başkan Hasan Arat sert bir dille protesto edildi.

Siyah - beyazlı taraftarlar, eski başkanları için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 1
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor son dakika beşiktaş
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