Beşiktaş - Krasnodar | CANLI YAYIN

Beşiktaş hazırlık maçında Rusya Ligi takımlarından Krasnodar ile karşılaşıyor. Beşiktaş-Krasnodar maçının canlı anlatımı MYNET.COM'da... Beşiktaş - Krasnodar maçı D-Smart Sport kanalından da canlı olarak yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ-KRASNODAR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Krasnodar maçıyla birlikte kampı tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul'a dönecek. Beşiktaş, Avusturya'da karşılaştığı Siofok ile 1-1, Shakhtar Donets ile ise 0-0 berabere kalmıştı. Gyirmot'u 4-1 yenen Siyah-Beyazlılar, CSKA Moskova'ya ise aynı skorla yenilmişti. Son maçta ise Beşiktaş ile Reading sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ - KRASNODAR
BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Dorukhan Toköz, Fatih Aksoy, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Babel, Larin
YEDEKLER: Fabri, Utku, Ersin, Gökhan, Adriano, Orkan, Mertcan, Mustafa, Negredo, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
KRASNODAR: Kritsyuk, Petrov, Spajic, Shishkin, Ramírez, Kabore, Zhigulev, Pereyra, Stotskiy, Wanderson, Ignatjev
TEKNİK DİREKTÖR: Murad Musaev
BEŞİKTAŞ - KRASNODAR MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR
Uluslararası - Bet365
Avusturya - DAZN
Brezilya - SporTV 2
Almanya - DAZN
Norveç - TV2 Sport Premium, TV2 Sumo
Portekiz - Sport TV3
İsviçre - DAZN
Türkiye - Spor Smart HD
Beşiktaş Fabri için Fulham'la anlaştı! Yeni hedef Bursaspor'dan Harun Tekin
Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik
Galatasaray'ın Cedric Carrasso'nun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi
İsmi Fenerbahçe ile anılan Bas Dost, Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'nin Emre Mor'u istediği iddia edildi
Guti'nin maaşı için bomba iddia! Yıllık 2.5 milyon Euro...
Cengiz Ünder'e dev talip!
HAZIRLIK MAÇI | Galatasaray 1 - 3 PSV (Maç özeti)
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi
Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular
Okuyucu Yorumları 0 yorum