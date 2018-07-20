Beşiktaş - Krasnodar | CANLI YAYIN

Beşiktaş hazırlık maçında Rusya Ligi takımlarından Krasnodar ile karşılaşıyor. Beşiktaş-Krasnodar maçının canlı anlatımı MYNET.COM'da... Beşiktaş - Krasnodar maçı D-Smart Sport kanalından da canlı olarak yayınlanıyor.

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Krasnodar maçıyla birlikte kampı tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul'a dönecek. Beşiktaş, Avusturya'da karşılaştığı Siofok ile 1-1, Shakhtar Donets ile ise 0-0 berabere kalmıştı. Gyirmot'u 4-1 yenen Siyah-Beyazlılar, CSKA Moskova'ya ise aynı skorla yenilmişti. Son maçta ise Beşiktaş ile Reading sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ - KRASNODAR

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Dorukhan Toköz, Fatih Aksoy, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Babel, Larin

YEDEKLER: Fabri, Utku, Ersin, Gökhan, Adriano, Orkan, Mertcan, Mustafa, Negredo, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KRASNODAR: Kritsyuk, Petrov, Spajic, Shishkin, Ramírez, Kabore, Zhigulev, Pereyra, Stotskiy, Wanderson, Ignatjev

TEKNİK DİREKTÖR: Murad Musaev

BEŞİKTAŞ - KRASNODAR MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

Uluslararası - Bet365

Avusturya - DAZN

Brezilya - SporTV 2

Almanya - DAZN

Norveç - TV2 Sport Premium, TV2 Sumo

Portekiz - Sport TV3

İsviçre - DAZN

Türkiye - Spor Smart HD

