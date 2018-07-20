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Beşiktaş - Krasnodar | CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.07.2018 16:22 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşıyor. Peki Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Krasnodar maçını şifresiz veren kanallar ve tüm detaylar...

Beşiktaş - Krasnodar | CANLI YAYIN

Beşiktaş hazırlık maçında Rusya Ligi takımlarından Krasnodar ile karşılaşıyor. Beşiktaş-Krasnodar maçının canlı anlatımı MYNET.COM'da... Beşiktaş - Krasnodar maçı D-Smart Sport kanalından da canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-KRASNODAR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Krasnodar maçıyla birlikte kampı tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul'a dönecek. Beşiktaş, Avusturya'da karşılaştığı Siofok ile 1-1, Shakhtar Donets ile ise 0-0 berabere kalmıştı. Gyirmot'u 4-1 yenen Siyah-Beyazlılar, CSKA Moskova'ya ise aynı skorla yenilmişti. Son maçta ise Beşiktaş ile Reading sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ - KRASNODAR

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Dorukhan Toköz, Fatih Aksoy, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Babel, Larin
YEDEKLER: Fabri, Utku, Ersin, Gökhan, Adriano, Orkan, Mertcan, Mustafa, Negredo, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KRASNODAR: Kritsyuk, Petrov, Spajic, Shishkin, Ramírez, Kabore, Zhigulev, Pereyra, Stotskiy, Wanderson, Ignatjev
TEKNİK DİREKTÖR: Murad Musaev

BEŞİKTAŞ - KRASNODAR MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

Uluslararası - Bet365
Avusturya - DAZN
Brezilya - SporTV 2
Almanya - DAZN
Norveç - TV2 Sport Premium, TV2 Sumo
Portekiz - Sport TV3
İsviçre - DAZN
Türkiye - Spor Smart HD

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Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz veren kanallar)Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz veren kanallar)
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş - Krasnodar Beşiktaş krasnodar

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