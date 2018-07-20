SPOR

Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz veren kanallar)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş, bu sefer Krasnodar takımı ile bir hazırlık maçı yapacak. Siyah beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Son hazırlık maçında Reading ile yapan Beşiktaş, bu maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Krasnodar ile oynacağı maç ile kampı tamamlayacak ve yurda dönecek. Peki Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK Krasnodar hazırlık maçını şifresiz veren kanallar...

Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz veren kanallar)

Beşiktaş, Krasnodar maçı ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturya'da kampta olan Beşiktaş, son hazırlık maçını Reading ile oynamış ve 2-2 berabere kalmıştı. Beşiktaş, dün Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Siyah beyazlı ekip, bu akşam Krasnodar ile oynayacağı hazırlık maçı ile Avusturya kampını tamamlıyor ve yurda dönüyor. Peki Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK Krasnodar hazırlık maçını şifresiz veren kanallar...

BEŞİKTAŞ - KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş, kamp çalışmalarını yarın TSİ 18.00’de Krasnodar takımıyla oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul'a dönecek. Beşiktaş - Krasnodar maçı D-Smart Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı aynı zamanda aşağıdaki kanallar da yayınlıyor.

Beşiktaş - Krasnodar maçını yayınlayan kanallar

Uluslararası - Bet365
Avusturya - DAZN
Brezilya - SporTV 2
Almanya - DAZN
Norveç - TV2 Sport Premium, TV2 Sumo
Portekiz - Sport TV3
İsviçre - DAZN
Türkiye - Spor Smart HD

B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn hakkında detaylar...B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn hakkında detaylar...

BEŞİKTAŞ - READİNG MAÇI

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Siyah-beyazlılarımız ikinci yarıya Gökhan G., Larin ve Lens yerine Gökhan T., Mustafa ve Caner değişiklikleriyle başladı. Takımımız, 60. dakikada Gökhan Töre’nin sağ taraftan ceza sahasına ortası sonrası Babel’in kafa vuruşuyla öne geçti (1-0). Golümüzü kaydeden Babel 66. dakikada yerini Orkan’a bıraktı. 75. dakikada Oğuzhan, ceza sahasında Mustafa ile verkaç yaptıktan sonra farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 76. dakikada Oğuzhan çıktı, Necip oyuna girdi. 84. dakikada Reading farkı bire indirdi (2-1). 85. dakikada Adriano ve Tolgay’ın yerine Aras ve Mertcan oyuna dahil oldu. 90. dakikada Reading skoru 2-2’ye getirdi ve maç berabere bitti.

BEŞİKTAŞ - CSKA MOSKOVA MAÇI

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden siyah-beyazlılar, Graz kentinde bulunan Merkur Arena’da yapılan maçta sahaya Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Ryan Babel ve Clye Larin 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Fatih Aksoy, Adriano Correia, Vagner Love, Dorukhan Toköz, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Jeremain Lens oyuna dahil edildi.

Siyah-beyazlı takımın karşılaşmadaki tek golünü 8. dakikada Tolgay Arslan kaydetti.

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
Club Brugge Mitrovic transferi resmen açıkladıClub Brugge Mitrovic transferi resmen açıkladı
Atiba Hutchinson, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına yanıt verdiAtiba Hutchinson, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş - krasnodar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda beşiktaş hazırlık maçı şifresiz veren kanallar

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Barcelona'dan Domagoj Vida'ya transfer teklifi

Barcelona'dan Domagoj Vida'ya transfer teklifi

Kırkpınar pehlivanı Ayhan Aktürk, Tunca Nehri kıyısında ölü bulundu

Kırkpınar pehlivanı Ayhan Aktürk, Tunca Nehri kıyısında ölü bulundu

Galatasaray'a müjde! Milan Avrupa'ya yeniden kabul edildi

Galatasaray'a müjde! Milan Avrupa'ya yeniden kabul edildi

Fenerbahçe'nin Meksikalı stoper Diego Reyes'e teklif yaptığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Meksikalı stoper Diego Reyes'e teklif yaptığı iddia edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz veren kanallar)

Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz veren kanallar)

Club Brugge Mitrovic transferi resmen açıkladı

Club Brugge Mitrovic transferi resmen açıkladı

Atiba Hutchinson, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına yanıt verdi

Atiba Hutchinson, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına yanıt verdi

Barcelona'dan Domagoj Vida'ya transfer teklifi

Barcelona'dan Domagoj Vida'ya transfer teklifi

Beşiktaş Fabri'nin bonservis bedelini yükseltti

Beşiktaş Fabri'nin bonservis bedelini yükseltti

B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn hakkında detaylar...

B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn hakkında detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.