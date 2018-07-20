Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz veren kanallar)

Beşiktaş, Krasnodar maçı ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturya'da kampta olan Beşiktaş, son hazırlık maçını Reading ile oynamış ve 2-2 berabere kalmıştı. Beşiktaş, dün Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Siyah beyazlı ekip, bu akşam Krasnodar ile oynayacağı hazırlık maçı ile Avusturya kampını tamamlıyor ve yurda dönüyor. Peki Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK Krasnodar hazırlık maçını şifresiz veren kanallar...
Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş, kamp çalışmalarını yarın TSİ 18.00’de Krasnodar takımıyla oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul'a dönecek. Beşiktaş - Krasnodar maçı D-Smart Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı aynı zamanda aşağıdaki kanallar da yayınlıyor.
Beşiktaş - Krasnodar maçını yayınlayan kanallar
Uluslararası - Bet365
Avusturya - DAZN
Brezilya - SporTV 2
Almanya - DAZN
Norveç - TV2 Sport Premium, TV2 Sumo
Portekiz - Sport TV3
İsviçre - DAZN
Türkiye - Spor Smart HD
BEŞİKTAŞ - READİNG MAÇI
Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Siyah-beyazlılarımız ikinci yarıya Gökhan G., Larin ve Lens yerine Gökhan T., Mustafa ve Caner değişiklikleriyle başladı. Takımımız, 60. dakikada Gökhan Töre’nin sağ taraftan ceza sahasına ortası sonrası Babel’in kafa vuruşuyla öne geçti (1-0). Golümüzü kaydeden Babel 66. dakikada yerini Orkan’a bıraktı. 75. dakikada Oğuzhan, ceza sahasında Mustafa ile verkaç yaptıktan sonra farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 76. dakikada Oğuzhan çıktı, Necip oyuna girdi. 84. dakikada Reading farkı bire indirdi (2-1). 85. dakikada Adriano ve Tolgay’ın yerine Aras ve Mertcan oyuna dahil oldu. 90. dakikada Reading skoru 2-2’ye getirdi ve maç berabere bitti.
BEŞİKTAŞ - CSKA MOSKOVA MAÇI
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden siyah-beyazlılar, Graz kentinde bulunan Merkur Arena’da yapılan maçta sahaya Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Ryan Babel ve Clye Larin 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ta ikinci yarıda Fatih Aksoy, Adriano Correia, Vagner Love, Dorukhan Toköz, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Jeremain Lens oyuna dahil edildi.
Siyah-beyazlı takımın karşılaşmadaki tek golünü 8. dakikada Tolgay Arslan kaydetti.
Beşiktaş Fabri için Fulham'la anlaştı! Yeni hedef Bursaspor'dan Harun Tekin
Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik
Galatasaray'ın Cedric Carrasso'nun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi
İsmi Fenerbahçe ile anılan Bas Dost, Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'nin Emre Mor'u istediği iddia edildi
Guti'nin maaşı için bomba iddia! Yıllık 2.5 milyon Euro...
Cengiz Ünder'e dev talip!
HAZIRLIK MAÇI | Galatasaray 1 - 3 PSV (Maç özeti)
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi
Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular
Okuyucu Yorumları 0 yorum