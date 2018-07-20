Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz veren kanallar)

Beşiktaş, Krasnodar maçı ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturya'da kampta olan Beşiktaş, son hazırlık maçını Reading ile oynamış ve 2-2 berabere kalmıştı. Beşiktaş, dün Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Siyah beyazlı ekip, bu akşam Krasnodar ile oynayacağı hazırlık maçı ile Avusturya kampını tamamlıyor ve yurda dönüyor. Peki Beşiktaş - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK Krasnodar hazırlık maçını şifresiz veren kanallar...

BEŞİKTAŞ - KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş, kamp çalışmalarını yarın TSİ 18.00’de Krasnodar takımıyla oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak ve özel uçakla İstanbul'a dönecek. Beşiktaş - Krasnodar maçı D-Smart Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı aynı zamanda aşağıdaki kanallar da yayınlıyor.

Beşiktaş - Krasnodar maçını yayınlayan kanallar

Uluslararası - Bet365

Avusturya - DAZN

Brezilya - SporTV 2

Almanya - DAZN

Norveç - TV2 Sport Premium, TV2 Sumo

Portekiz - Sport TV3

İsviçre - DAZN

Türkiye - Spor Smart HD