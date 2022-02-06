Beşiktaş kritik maçta direkleri geçemedi! Golsüz eşitlik…

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Beşiktaş ile Fraport Tav Antalyaspor karşı karşıya geldi. Abdülkadir Bitigen'in yönettiği maç golsüz sonuçlandı. Sarı kartların peş peşe çıktığı maçta Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü. Pjanic ise 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşma iki takımın golsüz eşitliğiyle sona erdi.

Beşiktaş, 23. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, sakatlıkları nedeniyle Antalya kampındaki çalışmalardan uzak kalan Josef de Souza ile Rachid Ghezzal'i Fraport TAV Antalyaspor maçında yedek soyundurdu.

Karaveli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Kenan Karaman'a da 24. hafta mücadelesinde yedekler arasında yer verdi.

Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine ilk 11'de Francisco Montero, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ilk 11'de sahaya çıktı.

ÜÇLÜ SAVUNMA

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşısında üçlü savunmayla mücadele etti.

Necip Uysal, Domagoj Vida ve Francisco Montero, Ersin Destanoğlu'nun önünde rakip atakları önlemeye çalıştı. Bu oyuncuların önünde Valentin Rosier, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan ve Rıdvan Yılmaz görev aldı.

Alex Teixeira ve Emirhan İlkhan hücuma destek vermeye çalışırken, Michy Basthuayi de gol aradı.

Beşiktaş'ta Emirhan Bilgin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Cyle Larin, Welinton ve Güven Yalçın ise yedekler arasında görev bekledi.

STAT DOLDU

Bu sezon tribünlerin boş kalması nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarların büyük desteğini arkasına aldı.

Vodafone Park tribünlerini dolduran siyah-beyazlılar, maç öncesinden itibaren takımlarına destek vermeye çalıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

dakikada Pjanic’in pasında topla buluşan Batshuayi’nin kaleyi karşısına alıp ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruş kaleci Boffin’in müdahalesiyle kornere gitti.

dakikada Pjanic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topa iyi yükselen Montero’nun kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.

dakikada savunma arkasına atılan topta sol kanattan hareketlenen Luiz Adriano, ceza sahasına girip pasını Ndao’ya aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Bünyamin’in pasında Fernando’nun kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine çektiği şutu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

Beşiktaş takımında Rachid Ghezzal hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor. Fraport TAV Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luiz Adriano çıkıyor ve yerine Gökdeniz Bayrakdar oyuna giriyor. Fraport TAV Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Doğukan Sinik oyundan çıkarken Houssam Ghacha oyuna giren isim.

Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Alex Teixeira oyundan çıkarken Oğuzhan Özyakup oyuna giren isim. Beşiktaş takımında Josef De Souza, sarı kart görüyor. Beşiktaş takımında Valentin Rosier, sarı kart görüyor.

90+5 Pjanic kırmızı kart gördü

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Osman Gökhan Bilir xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Necip Uysal xx, Domagoj Vida xx, Francisco Montero xx, Valentin Rosier xx, Can Bozdoğan xx, Miralem Pjanic xx, Rıdvan Yılmaz xx, Alex Teixeira xx, Emirhan İlkhan xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Welinton, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Önder Karaveli

FT Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Güray Vural xx, Andrea Poli xx, Fernando xx, Alassane Ndao xx, Fredy xx, Doğukan Sinik xx, Luiz Adriano xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz xx, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Doğukan Nelik, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Hakan Özmert, Haji Wright, H.Eddine Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kart: Naldo (Antalyaspor)



