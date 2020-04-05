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Beşiktaş Kulübü, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışta bulundu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.04.2020 17:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışladığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışta bulundu!

Beşiktaş kulübü, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışladığını duyurdu. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Beşiktaş kulübü haberi tüm Türkiye ile paylaştı.

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