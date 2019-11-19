SPOR

Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.11.2019 21:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 Ekim'deki olağanüstü genel kurulda seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda, Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Fatih Avşar ise asbaşkan oldu.

Öte yandan, İbrahim Altınsay ve Merdan Araz, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye gönüllülük esasıyla danışmanlık yapacak.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İkinci Başkan, İletişim ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu: Adnan Dalgakıran

Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu: Emre Kocadağ

Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubeler Sorumlusu: Fatih Avşar

Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı: Mesut Urgancılar

Sayman, Sosyal Tesisler Sorumlusu: Berkan Gocay

Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu: Erdal Torunoğulları

TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu: Kemal Erdoğan

Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu: Enis Ulusoy

Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu: Umut Şenol

Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu: Bilgihan Sürmen

Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu: Hakan Daltaban

Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okulları Sorumlusu: Fırat Fidan

Fulya Kompleksi ve Fulya AVM Sorumlusu: Ali Efe Bezci

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
U19 milliler, Elit Tur’a namağlup yükseldiU19 milliler, Elit Tur’a namağlup yükseldi
Fenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyorFenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol süperlig

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

F.Bahçe maçında hakem hatası

F.Bahçe maçında hakem hatası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti

Çebi ve yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti

Beşiktaş'tan Danny Drinkwater bombası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Juninho: Marcelo ayrılmak istiyor

Ayrılmak istediğini açıkladı

Abdullah Avcı'dan derbi sözleri: Hakem sağlıklı yönetsin, Fenerbahçe'yi yeneriz

Avcı'dan çarpıcı derbi yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.