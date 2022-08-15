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Beşiktaş Kulübünden hakem tepkisi:

15.08.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da hakem yönetimiyle Türk futbol tarihine yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasp eden kararları işaret etti" - "Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonuna gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, ligin ilk iki haftasında maçlarını yöneten hakemlere tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da hakem yönetimiyle Türk futbol tarihine yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasp eden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübün tavrının adaletsizliğe olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.

'Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak büyük Beşiktaş camiasının toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca 'Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın' derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatinden ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulundan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir."

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