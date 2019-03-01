Beşiktaş Kulübü'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'ndan istifa eden Yıldırım Demirören'e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Hüsnü Güreli'ye başarılar dileriz."
Quaresma'ya şok ceza! UEFA açıkladı
Trabzon'a müjde! Ödemeler yapıldı
Lukaku'ya dev talip!
İddaa ihalesi sonuçlandı! Yeni dönem
Dirar'ın derbi üzüntüsü
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!
Yıldırım Demirören istifa etti
Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu
Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama
'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'
Erzurumspor maçının saati belli oldu
Abdülkadir ve Yusuf açıklaması!
Piatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladı
İşte Ersun Yanal'ın tarihi konuşması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum