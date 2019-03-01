Beşiktaş Kulübü'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'ndan istifa eden Yıldırım Demirören'e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Hüsnü Güreli'ye başarılar dileriz."

