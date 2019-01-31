Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hareketli saatler yaşanırken, Shinji Kagawa bugün saat 16:00'da İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Yönetimi, 'Kimseyi istemem' diyen teknik direktör Şenol Güneş'i Shinji Kagawa'nın transferi konusunda ikna etti. Monaco'ya transferi iptal olan Kagawa, Beşiktaş'a imza atmak için 31 OcaK saat 16:00'da İstanbul'a geldi ve Japon futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.
Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.
Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiraladı
Fiorentina, Roma'yı dağıttı
Fenerbahçe'den çifte bomba
City bir gencini daha kaptırdı
Serdar Aziz transferinde son dakika gelişmesi
Galatasaray transferi resmen açıkladı
Şenol Güneş açıkladı! Beşiktaş'ta 2 ayrılık
Sandro Wagner de Çin'e gitti
Trabzon heyeti İsviçre'de
İşte Slimani'nin yeni takımı!
Milan'ı Piatek taşıdı!
Eskişehir'e müjde! Yasak kalktı
Infantino'dan 2022 FIFA Dünya Kupası açıklaması
'CAS, 2010/11 şampiyonluğumuzu tescilledi'
Volkan Şen'in yeni takımını açıkladı!
Moussa Sow ilk idmanına çıktı
Okuyucu Yorumları 5 yorum