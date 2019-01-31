SPOR

Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş transferin son gününde bombayı patlattı! Beşiktaş'ın 6 aylığına kiralamak için anlaşma sağladığı Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Shinji Kagawa İstanbul'a geldi.

Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hareketli saatler yaşanırken, Shinji Kagawa bugün saat 16:00'da İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Yönetimi, 'Kimseyi istemem' diyen teknik direktör Şenol Güneş'i Shinji Kagawa'nın transferi konusunda ikna etti. Monaco'ya transferi iptal olan Kagawa, Beşiktaş'a imza atmak için 31 OcaK saat 16:00'da İstanbul'a geldi ve Japon futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
İşte Kagawa transferindeki gerçekİşte Kagawa transferindeki gerçek
Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiraladıBeşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş shinji kagawa

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

İşte Kagawa transferindeki gerçek

İşte Kagawa transferindeki gerçek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Dünya yıldızı derken ? o kadar da değil !
KUYRUKLU YILDIZ.
Seni seçtim çünkü sen Japonsun. Güçlerimizi birleştirelim. Tineri beraber çekelim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

Kagawa transferindeki kilit nokta Mainichi!

İşte Kagawa transferindeki gerçek

Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiraladı

Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiraladı

Şenol Güneş, Quaresma ve Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılacağını açıkladı!

Şenol Güneş açıkladı! Beşiktaş'ta 2 ayrılık

Beşiktaş N'Koudou transferi için son teklifini yaptı

Beşiktaş N'Koudou'yu bekliyor

G.Saray istedi, Beşiktaş alıyor!

G.Saray istedi, Beşiktaş alıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.