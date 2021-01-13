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Beşiktaş Larin'e gelen 2.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.01.2021 14:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla göz dolduran Cyle Larin'in son talibi Dijon oldu. Siyah-beyazlı takım, Fransız ekibinin 2,5 milyon Euro'luk teklifini reddetti. Beşiktaş Kanadalı golcü için 10 milyon Euro talep ediyor.

Beşiktaş Larin'e gelen 2.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti

Beşiktaş'ın forvet oyuncularına olan ilgi sürüyor. Vincent Aboubakar'la ilgili West Ham ve Marsilya iddialarının ardından, son olarak Cyle Larin'e de talip çıktı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiralık gönderdiği ve bu sezon başında elden çıkarmayı düşündüğü Larin, performansıyla yıldızlaştı.

FRANSA'DAN TALİP ÇIKTI

Fransa Ligue 1'de kümede kalma savaşı veren Dijon, Cyle Larin'le ilgileniyor. Larin'in yükselen performansı sonrası İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan kulüpler takibini sürdürüyor.

2,5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Finansal olarak zor günler geçiren Dijon, buna rağmen 2.5 milyon Euro bonservis teklifiyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı ancak bu teklif geri çevrildi. Siyah-beyazlı takım, Kanadalı forvet için 10 milyon Euro istiyor. Kanadalı forvet Larin, bu sezon ligde çıktığı 16 maçta 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

(SPORX)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
2.5 milyon biz verelim bitane daha Larinden bize bulsunlar
sende bunu yedin????????
yooo bence bu adama bu para iyidir
10 milyon euro????????????
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