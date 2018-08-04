Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışta çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
kategori: 245 lira
kategori: 225 lira
kategori: 205 lira
kategori: 195 lira
kategori: 165 lira
kategori: 150 lira
kategori: 100 lira
VIP: 680 lira
1903 A-E Tribünü: 680 lira
1903 B-D Tribünü: 750 lira
1903 C Tribünü: 800 lira
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