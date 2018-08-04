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Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışta çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışta çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

  1. kategori: 245 lira

  2. kategori: 225 lira

  3. kategori: 205 lira

  4. kategori: 195 lira

  5. kategori: 165 lira

  6. kategori: 150 lira

  7. kategori: 100 lira

  8. kategori: 90 lira

VIP: 680 lira

1903 A-E Tribünü: 680 lira

1903 B-D Tribünü: 750 lira

1903 C Tribünü: 800 lira

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş LASK Linz

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