Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını devam ettirmek ve kupada gözünü kupaya dikti. Bu yüzden Beşiktaş hafta içinde seyircisi önünde oynayacağı, LASK Linz ile yapacağı maçtan iyi bir skorla ayrılmak ve tur için avantaj elde etmek istiyor. Maçın biletleri satışa geçtiğimiz Cuma günü çıktı. Peki Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK - LASK Linz maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Avusturya'nın LASK Linz takımı ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş, B36 Torshavn takımını 2-0 ve 6-0 skorları ile geçerken LASK Linz, Lillestörm takımını 4-0 ve 2-1 yenerek turu geçmeyi başardı. Beşiktaş - LASK Link maçı 21.00'da başlayacak ve maç D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN LASK LİNZ MAÇI HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında konuk edeceği LASK Linz ile Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. BJ Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan hazırlıklarda bir taktik maçı yapıldı. Şenol Güneş'in maç sırasında oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulunması dikkat çekti. Taktik maçının ilk yarısındaki bir pozisyonda Alvaro Negredo ile girdiği mücadelede sakatlanan Adriano Correia, saha içinde yapılan müdahalenin ardından idmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Aras Özbiliz, salonda fizik çalışmaları gerçekleştirdi.