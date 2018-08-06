Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını devam ettirmek ve kupada gözünü kupaya dikti. Bu yüzden Beşiktaş hafta içinde seyircisi önünde oynayacağı, LASK Linz ile yapacağı maçtan iyi bir skorla ayrılmak ve tur için avantaj elde etmek istiyor. Maçın biletleri satışa geçtiğimiz Cuma günü çıktı. Peki Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK - LASK Linz maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Avusturya'nın LASK Linz takımı ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş, B36 Torshavn takımını 2-0 ve 6-0 skorları ile geçerken LASK Linz, Lillestörm takımını 4-0 ve 2-1 yenerek turu geçmeyi başardı. Beşiktaş - LASK Link maçı 21.00'da başlayacak ve maç D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN LASK LİNZ MAÇI HAZIRLIKLARI
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında konuk edeceği LASK Linz ile Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. BJ Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan hazırlıklarda bir taktik maçı yapıldı. Şenol Güneş'in maç sırasında oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulunması dikkat çekti. Taktik maçının ilk yarısındaki bir pozisyonda Alvaro Negredo ile girdiği mücadelede sakatlanan Adriano Correia, saha içinde yapılan müdahalenin ardından idmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Aras Özbiliz, salonda fizik çalışmaları gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın LASK Linz takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında 207. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 79'unu kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 273 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.
Bu maç, Beşiktaş'ın Kupa 2 olarak adlandırılan Avrupa Ligi'nde 105. maçı olacak. Bundan önceki karşılaşmalarda Beşiktaş, 48 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, attığı 167 gole karşılık kalesinde 125 gol gördü.
ŞENOL GÜNEŞ'İN 29. MAÇI
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, siyah -beyazlı takımın başında 29. maçına çıkacak. Böylece Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör sayısını yenilemiş olacak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 28 karşılaşmada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 49 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.
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