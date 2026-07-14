Beşiktaş, Leandro Trossard transferi resmen duyurdu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, dünya futbolunda geniş yankı uyandıracak tarihi bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Arsenal'in hücum rotasyonundaki en önemli isimlerden biri olan Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI BELLİ OLDU! TROSSARD FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş ile Belçikalı kanat oyuncusu arasındaki kişisel şartlarda hiçbir pürüz kalmadı. Arsenal kulübü de siyah-beyazlı yönetimin sunduğu teklifi kabul etti. Anlaşmanın ekonomik boyutları şu şekilde şekillendi:

Net Bonservis Bedeli: 18 milyon Euro

Şarta Bağlı Bonuslar: 2 milyon Euro

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.”