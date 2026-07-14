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Beşiktaş, Leandro Trossard transferi resmen duyurdu!

Beşiktaş, Leandro Trossard transferini KAP’a bildirdi. Beşiktaş, Arsenal'in 31 yaşındaki Belçikalı yıldızı Leandro Trossard ve kulübüyle 20 milyon Euro'luk paket karşılığında kesin anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Leandro Trossard transferi resmen duyurdu!
Emre Şen
Leandro Trossard

Leandro Trossard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, dünya futbolunda geniş yankı uyandıracak tarihi bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Arsenal'in hücum rotasyonundaki en önemli isimlerden biri olan Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI BELLİ OLDU! TROSSARD FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş, Leandro Trossard transferi resmen duyurdu! 1

Beşiktaş ile Belçikalı kanat oyuncusu arasındaki kişisel şartlarda hiçbir pürüz kalmadı. Arsenal kulübü de siyah-beyazlı yönetimin sunduğu teklifi kabul etti. Anlaşmanın ekonomik boyutları şu şekilde şekillendi:

Net Bonservis Bedeli: 18 milyon Euro

Şarta Bağlı Bonuslar: 2 milyon Euro

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.”

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Leandro Trossard
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