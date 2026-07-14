Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! "Gelişme olmadı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği özel röportajda sarı-kırmızılı taraftarların cevabını en çok merak ettiği Mauro Icardi konusu başta olmak üzere transfer gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞKANIMIZ TEKLİF SUNDU, GELİŞME OLMADI"

Arjantinli golcünün takımda kalıp kalmayacağına dair süreci bizzat başkanın yürüttüğünü belirten Okan Buruk, bu belirsizliğin transfer planlamasını da yavaşlattığını dile getirdi. Deneyimli teknik adam süreci şu sözlerle özetledi:

"Uzun zamandır herkesin bildiği bir şey, Icardi'nin kalıp kalmayacağı. Başkanımız operasyonu yönetiyor. Başkanımız bir teklif sundu, onunla ilgili bir gelişme olmadı. Yavaş hareket etmemize neden olan şeylerden biri bu."

"YEDEK KALDIĞINDA MUTSUZ OLMASI ÇOK DOĞAL"

Icardi'nin profesyonelliğine övgüler yağdıran Buruk, yıldız oyuncunun yedek kaldığı dönemlerdeki tavrını normal karşıladığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, oyuncusuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Profesyonellik Vurgusu: "Icardi geçen sene çok fazla maç oynadı. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman en ufak bir saygısızlık veya olumsuz bir şey görmedik. Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması kadar doğal bir şey yok ama Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde."

"KOMPLİKE BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ"

Hücum hattındaki ayrılıkların ardından birçok alternatif üzerinde çalıştıklarını aktaran Okan Buruk, giden oyuncuların ardından kadro planlamasının zorlaştığına dikkat çekti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Buruk, "Belirlediğimiz, ilgilendiğimiz çok fazla opsiyon var. Hücum hattından bizde kiralık oynayan iki oyuncu gitti. Sacha Boey kiralık gelmişti, o kulübüne döndü. Belirlediğimiz, görüştüğümüz oyuncular var. Bizim için oldukça komplike bir transfer dönemi oluyor" diyerek sözlerini noktaladı.