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Beşiktaş liderliği devam ettirmenin peşinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.01.2021 12:41 | Son Güncelleme

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20'nci hafta maçında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Beşiktaş liderliği devam ettirmenin peşinde

Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Aynı zamanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da ligin ilk yarısında yenme başarısını gösteren Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor.

SERGEN YALÇIN'IN ONBİRİ NASIL OLACAK?

Teknik direktör Sergen Yalçın uzun zaman sonra takımda eksik futbolcu olmadan çalışmanın keyfini yaşıyor.

Fatih Karagümrük karşısında çok fazla oyuncu değiştirmesi beklenmeyen Yalçın, kaleyi yine Ersin'e emanet edecek. Defansın sağında Rosier oynarken sarı kart cezası biten Welinton'un Vida ile stoper ikilisini oluşturması bekleniyor. Son haftalarda sol bekte içeride Rıdvan, dışarıda N'Sakala'ya forma giydiren Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında N'Sakala'ya görev verecek. Orta sahada Josef de Souza, hücum hattında ise Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin ve Aboubakar Beşiktaş'ın gol arayan isimleri olacak.

Siyah beyazlıların Karagümrük karşısındaki muhtemel onbiri şöyle:

Ersin-Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.

SARI KART SINIRINDA ÜÇ FUTBOLCU

Beşiktaş'ta 3 futbolcu Karagümrük maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Daha önceden 3 sarı kartı olan Vida ve Mensah'a Galatasaray maçında gördüğü kartla Ghezzal da eklendi. Bu üç futbolcu Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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