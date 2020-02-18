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Beşiktaş, Ljajic'siz çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.02.2020 15:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic idmana çıkmadı.

Beşiktaş, Ljajic'siz çalıştı

Beşiktaş'ın basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile soğuk algınlığı olan Adem Ljajic katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı.

Taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi. Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

(İHA)

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Adem Ljajic Beşiktaş

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