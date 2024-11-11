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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu! Resmi açıklama geldi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.11.2024 19:37
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SON DAKİKA: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile yapacağı maçın Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer belli oldu! Resmi açıklama geldi

SON DAKİKA: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz oynanacak.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

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"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir. Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Beşiktaş JK"

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi beşiktaş
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