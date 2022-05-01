Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon! ''Böyle gol olur mu?''

Süper Lig 'de somn iki maçından da galibiyet çıkaramayan Beşiktaş ve Kayserispor, Kayseri'de karşılaştı. Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde bu maçtan 3 puan çıkararak hem galibiyet hasretini dindirmek hem de Avrupa kupaları hedefini devam ettirmek istiyordu. Maçın ilk yarısında yaşanan olay karşılaşmaya damga vurdu.

PENALTIYI VERMEDİ, DÖNEN TOP GOL OLDU

Kayserispor’un golü öncesinde Beşiktaş’ın kullandığı kornerde Attamah’ın Montero’ya yaptığı harekete siyah-beyazlılar penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar devam kararı verdi. Kayserispor'un atağında Beşiktaşlı futbolcu Welinton penaltı yaptırdı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Bu olayın ardından taraftarlar sosyal medyada ''Böyle gol olur mu?'' şeklinde tweetler atmaya başladı...



