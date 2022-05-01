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Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon! ''Böyle gol olur mu?''

01.05.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadeleye ilk yarıda hakem kararları damga vurdu. Erkan Özdamar, yaşanan bir pozisyonda Beşiktaş aleyhine devam kararı verince dönen topu Kayserispor ağlarla buluşturdu. Bu olay sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon! ''Böyle gol olur mu?''

Süper Lig 'de somn iki maçından da galibiyet çıkaramayan Beşiktaş ve Kayserispor, Kayseri'de karşılaştı. Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde bu maçtan 3 puan çıkararak hem galibiyet hasretini dindirmek hem de Avrupa kupaları hedefini devam ettirmek istiyordu. Maçın ilk yarısında yaşanan olay karşılaşmaya damga vurdu.

PENALTIYI VERMEDİ, DÖNEN TOP GOL OLDU

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Kayserispor’un golü öncesinde Beşiktaş’ın kullandığı kornerde Attamah’ın Montero’ya yaptığı harekete siyah-beyazlılar penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar devam kararı verdi. Kayserispor'un atağında Beşiktaşlı futbolcu Welinton penaltı yaptırdı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Bu olayın ardından taraftarlar sosyal medyada ''Böyle gol olur mu?'' şeklinde tweetler atmaya başladı...


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor Francisco Montero
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