Beşiktaş maçında Batshuayi bir ilki yaşattı!

Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı ilk maçta Trabzon'dan 1 puanla dönen Kara Kartal'da Fransız çalıştırıcı oynattığı futbolla camiaya umut vermişti. Alanyaspor maçına çok hızlı başlayan Beşiktaş, maçın ilk dakikasında golü buldu.

EN ERKEN GOL

Michy Batshuayi, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü attı. (01.11) Belçikalı forvet, siyah-beyazlı ekipteki gol sayısını 13'e çıkardı.

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır



