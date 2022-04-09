SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş maçında Batshuayi bir ilki yaşattı!

Beşiktaş maçında Batshuayi bir ilki yaşattı!

09.04.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Avrupa Kupaları'na katılmak için mücadele eden Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz başında Ghezzal'ın müthiş asistini gole çeviren Batshuayi bu sezon bir ilki yaşattı...

Beşiktaş maçında Batshuayi bir ilki yaşattı!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı ilk maçta Trabzon'dan 1 puanla dönen Kara Kartal'da Fransız çalıştırıcı oynattığı futbolla camiaya umut vermişti. Alanyaspor maçına çok hızlı başlayan Beşiktaş, maçın ilk dakikasında golü buldu.

EN ERKEN GOL

4545

Michy Batshuayi, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü attı. (01.11) Belçikalı forvet, siyah-beyazlı ekipteki gol sayısını 13'e çıkardı.

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Talisca'nın İstanbul planı!İşte Talisca'nın İstanbul planı!
Burak Yılmaz'ın yeni takımı herkesi şaşkına uğrattıBurak Yılmaz'ın yeni takımı herkesi şaşkına uğrattı
Benzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttıBenzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttı
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor Michy Batshuayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

'Dünya yıldızının kardeşi, Galatasaray'da'

'Dünya yıldızının kardeşi, Galatasaray'da'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öyle bir rolle geliyor ki....

Öyle bir rolle geliyor ki....

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.