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Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay Galatasaray'da kriz yarattı! Bazı yöneticiler yıldız oyuncudan rahatsız...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.03.2025 09:08
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçta Abdülkerim Bardakcı'nın hareketi çok konuşulmuştu. Okan Buruk'un kendisini oyundan almasına sinirlenen milli oyuncu, yedek kulübesinde tecrübeli teknik adama tepki göstermişti. Abdülkerim'in bu hareketi sarı-kırmızılı camiada olay yarattı.

Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay Galatasaray'da kriz yarattı! Bazı yöneticiler yıldız oyuncudan rahatsız...
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası aylardır süren namağlup serisi sona ermiş ve bu olay camiada huzursuzluğa yol açmıştı. Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş maçında yaşanan bir diğer olay olan Abdülkerim Bardakcı'nın Okan Buruk'a tepkisi de ana gündem maddesi haline geldi.

ABDÜLKERİM'DEN "NE ALAKA" TEPKİSİ

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Beşiktaş maçının 83. dakikasında Okan Buruk tarafından saha kenarına alınan Abdülkerim, yedek kulübesinde sesli olarak "Ne alaka?" diyerek Okan Buruk'a tepki göstermişti. Abdülkerim'in bu görüntüsü televizyona da yansıyınca sarı-kırmızılı camia büyük rahatsızlık duydu.

BAZI YÖNETİCİLER ÇOK RAHATSIZ OLDU

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Abdülkerim Bardakcı'nın bu hareketinden çok rahatsız olan bazı yöneticiler, Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesinin sarsılacağından şüpheleniyor. Milli futbolcunun uyarılmasını gündeme taşımayı düşünen yöneticiler, Okan Buruk'a desteklerini gösterecekler.

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