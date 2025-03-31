Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay Galatasaray'da kriz yarattı! Bazı yöneticiler yıldız oyuncudan rahatsız...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası aylardır süren namağlup serisi sona ermiş ve bu olay camiada huzursuzluğa yol açmıştı. Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş maçında yaşanan bir diğer olay olan Abdülkerim Bardakcı'nın Okan Buruk'a tepkisi de ana gündem maddesi haline geldi.

ABDÜLKERİM'DEN "NE ALAKA" TEPKİSİ

Beşiktaş maçının 83. dakikasında Okan Buruk tarafından saha kenarına alınan Abdülkerim, yedek kulübesinde sesli olarak "Ne alaka?" diyerek Okan Buruk'a tepki göstermişti. Abdülkerim'in bu görüntüsü televizyona da yansıyınca sarı-kırmızılı camia büyük rahatsızlık duydu.

BAZI YÖNETİCİLER ÇOK RAHATSIZ OLDU

Abdülkerim Bardakcı'nın bu hareketinden çok rahatsız olan bazı yöneticiler, Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesinin sarsılacağından şüpheleniyor. Milli futbolcunun uyarılmasını gündeme taşımayı düşünen yöneticiler, Okan Buruk'a desteklerini gösterecekler.