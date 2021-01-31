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Beşiktaş maçının kahramanı Uğurcan Çakır konuştu!

31.01.2021 21:21 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş maçının kahramanı Uğurcan Çakır konuştu!

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, 7 kurtarış yaptığı Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta yaptığı kurtarışlarla yıldızlaşan Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrasında konuştu.

Kendi performansından çok kazanmalarının önemine dikkat çeken Uğurcan, "Gerçekten çok mutluyuz. Abdullah Hoca geldikten sonra çok önemli çıkış yakaladık. Kupayı aldık. Emin adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya, kaliteli kadroya, iyi hocasına karşı kazanmak mutlu etti. Soyunma odası şenlik gibi. Burada güzel anılarım da var. Beraberlikle dönmüştük çoğu zaman. Bugün kazanmak nasip oldu. Bireysel performansımın önemi yok. Bir savaş verdik ve takım olarak galip geldik." dedi.

İyi oynadığını da kaydeden 24 yaşındaki kaleci, "Trabzonspor formasıyla çıktığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Her maça aynı konsantrasyonla çıkıyorum. Bugün bana biraz daha fazla iş düştü. İyi performans sergiledim. Galip geldik. Mutluyuz. Bireysel performansların hiç önemi yok. Çıkışımız devam ediyor. Bu beni mutlu ediyor. Takımdaşlık, arkadaşlık çok iyi. Bu benim için daha önemli." dedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
helal olsun sana ,karakterini hiç bozma ...yıllarca milli kalede olursun inşallah
bir Beşiktaşlı olarak tebrik ediyorum
Bi cocuk yerli MUSLERA keske Galatasaraya gelse

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