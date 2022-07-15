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Beşiktaş Mainz maçı hangi kanalda? Beşiktaş Mainz maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı yayın bilgisi!

15.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Mainz maçı için heyecan dorukta. Siyah Beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'fa devam ediyor. Werde Bremen'i 2-1 skorla yenen ve Viktoria Plzen ile 0-0 eşitlikle sahadan ayrılan Kara Kartal bu kez Mainz ile kozlarını paylaşacak. Peki Beşiktaş Mainz maçı hangi kanalda? Beşiktaş Mainz maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Mainz maçı hangi kanalda? Beşiktaş Mainz maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı yayın bilgisi!

Beşiktaş Mainz maçı için geri sayım sürüyor. Siyah Beyazlılar, Alman ekibi ile karşı karşıya gelecekleri maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş Mainz maçı hangi kanalda? Beşiktaş Mainz maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Heyecanla beklenen hazırlık maçına ilişkin detaylar haberimizde.:.

BEŞİKTAŞ MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı 15 Temmuz Cuma (bugün) D-Smart 77. kanal Smart Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı Kufstein Arena'da oynanacak. Karşılaşma saat 21.15'te başlayacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maç programındaki diğer karşılaşmalar:

23 Temmuz Cumartesi: 20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı: 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi: 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

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beşiktaş mainz 05
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