Beşiktaş Mainz maçı hangi kanalda? Beşiktaş Mainz maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı yayın bilgisi!

Beşiktaş Mainz maçı için geri sayım sürüyor. Siyah Beyazlılar, Alman ekibi ile karşı karşıya gelecekleri maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş Mainz maçı hangi kanalda? Beşiktaş Mainz maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Heyecanla beklenen hazırlık maçına ilişkin detaylar haberimizde.:.

BEŞİKTAŞ MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı 15 Temmuz Cuma (bugün) D-Smart 77. kanal Smart Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı Kufstein Arena'da oynanacak. Karşılaşma saat 21.15'te başlayacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maç programındaki diğer karşılaşmalar:

23 Temmuz Cumartesi: 20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı: 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi: 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

