Beşiktaş, Marko Arnautovic'i gündemine aldı

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, forvet transferi konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Diego Costa ve Edin Dzeko ile temas kuran siyah-beyazlıların, listesinde Marko Arnautovic'i de aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ ARNAUTOVIC'I TRANSFER GÜNDEMİNE ALDI

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe’nin de listesinde yer alan Marko Arnautovic için devreye girdi ve oyuncunun menajeri görüşmeler için davet edildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK

Çin Kulübü Shangai Port’tan ayrılacak olan yıldız oyuncunun menajeri görüşmeler yapmak üzere İstanbul’a gelecek ve transfer konusu masaya yatırılacak.

DİĞER ADAYLARA GÖRE MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Çin’de yüksek ücret almasına karşın maliyet olarak gündemdeki diğer adaylara göre daha uygun olacağı düşünülen Arnautovic’in Beşiktaş’ın kadrosuna katacağı iki yıldız golcüden biri olması bekleniyor.

ARNAUTOVIC'İN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Shanghai SIPG ekibinde 2020 sezonunda 31 maçta 15 gol atıp 2 de asist yapan futbolcu, 2021 sezonunda ise 5 maçta 327 dakika süre almış ve 3 gol üretmişti. Futbolcu daha önce West Ham United, Stoke City, Werder Bremen, Inter ve Twente formalarını da giydi.



