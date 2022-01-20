Beşiktaş masadan kalktı! Yıldız futbolcularla sözleşme yenilenmeyecek

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta Vida ve Larin krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcularla yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde siyah-beyazlı yönetim masadan kalktı.

İKİ FUTBOLCUYLA DA YOLLAR AYRILACAK

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş, Larin ve Vida ile yapılan sözleşme görüşmelerini dondurdu. Son haftalarda etkisiz gözüken ve yönetimin önerdiği 1.5 milyon euroyu kabul etmeyen iki oyuncudan umut kesildi. Siyah-beyazlılar iki futbolcuyla da yolları ayırmaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 36 GOL ATTI

Cyle Larin, Beşiktaş kariyerinde toplam 83 maçta oynadı. Larin, bu maçlarda 36 gol atarken, 9 da asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 143 resmi maça çıkan Hırvat stoper Vida ise 15 gol atarken 1 de asist yaptı.





