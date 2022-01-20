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Beşiktaş masadan kalktı! Yıldız futbolcularla sözleşme yenilenmeyecek

20.01.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek Larin ve Vida ile görüşmeler durdu. Son olarak yıldız futbolculara 1.5 milyon euro öneren yönetim, bu talep kabul görmeyince iki futbolcudan ümidi tamamen kesti.

Beşiktaş masadan kalktı! Yıldız futbolcularla sözleşme yenilenmeyecek
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta Vida ve Larin krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcularla yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde siyah-beyazlı yönetim masadan kalktı.

İKİ FUTBOLCUYLA DA YOLLAR AYRILACAK

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş, Larin ve Vida ile yapılan sözleşme görüşmelerini dondurdu. Son haftalarda etkisiz gözüken ve yönetimin önerdiği 1.5 milyon euroyu kabul etmeyen iki oyuncudan umut kesildi. Siyah-beyazlılar iki futbolcuyla da yolları ayırmaya karar verdi.

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BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 36 GOL ATTI

Cyle Larin, Beşiktaş kariyerinde toplam 83 maçta oynadı. Larin, bu maçlarda 36 gol atarken, 9 da asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 143 resmi maça çıkan Hırvat stoper Vida ise 15 gol atarken 1 de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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