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Beşiktaş, Maxime Gonalons'u kiralamak istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 30 yaşındaki Fransız defansif orta saha oyuncusu Maxime Gonalons'u transfer listesine aldı. Beşiktşa'ın Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

Beşiktaş, Maxime Gonalons'u kiralamak istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 6 numara pozisyonu için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Siyah beyazlıların geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Roma'nın oyuncusu Maxime Gonalons'u kiralamak için resmi temaslara başladığı bildirildi. İtalya medyasında yer alan habere göre Beşiktaş, Fransız ön liberoyu Roma Kulübü'nden satın alma opsiyonlu kiralama konusunda büyük aşama kaydetti.

30 yaşında ve 1.87 boyunda olan Gonalons 2 sezondur Roma'nın oyuncusu ve geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirdi. Gonalons Sevilla'da toplam 15 maça çıkarken 1 gol attı.

(DHA)

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Beşiktaş Maxime Gonalons roma

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