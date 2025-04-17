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  4. Beşiktaş, Mayıs'ta seçime gidiyor! Serdal Adalı'dan olaylı divan sözleri... Arat hakkında konuştu...

Beşiktaş, Mayıs'ta seçime gidiyor! Serdal Adalı'dan olaylı divan sözleri... Arat hakkında konuştu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
17.04.2025 18:12
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı, 11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği'ne olan borcu ödeyerek anlaşmadan çıkmış olacaklarını söyledi. Adalı, olaylı Divan Kurulu hakkında da konuştu.

Beşiktaş, Mayıs'ta seçime gidiyor! Serdal Adalı'dan olaylı divan sözleri... Arat hakkında konuştu...

TRT SPOR'A KONUŞAN SERDAR ADALI'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

"KOLAY BİR BEŞİKTAŞ ALMADIK"

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"Bazı şeyleri açık şekilde ifade etmeden teraziyi dengede götürmeye çalışıyoruz. Göreve başladığımızda kulübün iç işleyişinde 'Burası iyidir' diyebileceğimiz tek bir birim. yoktu. Kulübün işleyiş mekanizması bizi en çok yoran şeydi. Kimin ne iş yaptığı belli olmayan bir tablo vardı. Halen da bunlarla uğraşıyoruz. 'Application'daki yetkili kim' diye sorduk mesela; Kartal Yuvası'ndan çıktı yetkili. Koskoca Beşiktaş'ın kulüp içi yönetimi ve sistemi bu durumda olmaması lazımdı. Ümraniye'ye gittiğimizde de insanlardaki moral bozukluğu ve güvensizlik duygusunun 2-3 katını gördük. Bunu size anlatmamın imkanı yok. Acaba kulüp kapacak mı diye içlerinde sohbetler olan bir ortam bulduk biz Ümraniye'de. Bugünkü Ümraniye ile o günkü arasında 10 kat fark var. Hiç öyle kolay bir Beşiktaş almadık."

"DİVAN KURULU'NDA YAŞANANLARLA İLGİLİ NE KADAR ÜZÜNTÜLÜ OLDUĞUMU TARİF BİLE EDEMEM"

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"Divan Kurulu'nda yaşananlarla ilgili ne kadar üzüntülü olduğumu tarif bile edemem. Keşke Hasan Arat önceden bir haber verip 'Ben yarın divana katılacağım' deseydi. Biz orada öğrendik. 17. sıraya koydular gibi demagojilere gerek yok. Siz önceden arasaydınız elbette birinci sıraya koyulacaktınız. Orası divan kurulu, benim müdahale etmek gibi bir şeyim yok. Buna rağmen geçen seferki toplantıda Ahmet Nur Çebi'yi 'Bu konulara girmeyelim' diye uyarmıştı. O da 'hayır gireceğim' dedi. Gayet de güzel bir hava vardı divan kurulunda. İki günde önce SPK'dan onay gelmiş, faizden kurtulacağız. Önümüzde temiz bir sayfa açılacak. Bu yaşananların çok da tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Bir defa önceden haber vermeliydi Hasan Arat. Tevfik Başkanı çok sever, sayarım ama ona destek verdiğim sanılmasın. İşin kameradan görünen kısmı var, bir de kamerada görünmeyen kısım var. 'İtişip kakışıyorlar' dediler. 70 yaşındaki insanlar bunlar. Tevfik bey 'hoş geldin' diye elini uzatıyor, Hasan bey de eline vuruyor. Çok hazır gelmiş Hasan Bey. Hasan Arat 5 ay sonra konuşacak divanda, o divanın normal geçmeyeceğini bilmez mi Hasan Arat. İlk konuşmaya başladı. Hasan Bey de bu işleri bilir, gerilim çıkacağını, kendilerine bu işlerin sorulacağını. 17 dakika konuşmuş. Tekrar dinledim. 17 dakika içinde kafamızdaki sorulacak ne vardı içinde? 'Belgelerle gelin' dedi mesela. Bir tane belge mi bıraktınız kulüpte. Bütün belgeleri silip gittiniz."

"DİVAN KURULU'NDA YAŞANAN HADİSE TAMAMEN DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ"

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"Divan Kurulu'nda yaşanan hadise tamamen Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sabah bir toplantı yaptık, süreci nasıl yöneteceklerini sorduk. Bir de seçim tarihini belirlemek için fikirlerini aldım. Aday olacaklar çıksın, Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Sıkıntıları kısa sürede giderebilecek biri varsa aday olsun. Bu hodri meydan değil, böyle bir şeyi de sevmem. Ben de yanlarında olurum. Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler. Seçim tarihini 14 Mayıs olarak belirledik."

"11 MAYIS'A KADAR BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ!"

11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Bundan sonra çok heveslisi olur başkanlığın!"

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Anahtar Kelimeler:
spor beşiktaş futbol
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