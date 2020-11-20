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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.11.2020 21:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonları ve taktik çalışmalarla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Beşiktaş-Medipol Başakşehir müsabakası, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

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