Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonları ve taktik çalışmalarla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım, son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Beşiktaş-Medipol Başakşehir müsabakası, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.
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