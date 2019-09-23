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Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Adem Ljajic sarı kart görerek cezalı duruma düştü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.09.2019 21:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında Adem Ljajic sarı kart görerek cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, 6. haftada oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Mücadelenin ilk yarısında maçın hakemi Suat Arslanboğa ile çarpışan ve sonrasında Arslanboğa'nın elini iterek sarı kart gören Adem Ljajic, Trabzonspor deplasmanında oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Geçtiğimiz sezon da 22. haftada Yeni Malatyaspor mücadelesinde siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü attıktan sonra korner bayrağına tekme atarak sarı kart gören yıldız futbolcu, bir sonraki hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Adem Ljajic

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Maçı izliyorum başakşehiri hakem resmen dogruyor bjk ye cıkacak net 2 kırmızı var hele uzatmalarda doulas bir faul yaptı direk kırmızı vermeli adamın sarısıda vardı var neden var anlamadım gitti bu eyyamcı hakemleri bu lajajic hiç yoktan gitti hakemle dalaştı sarı yedi böyle adamlara bu tür hareketlerden dolayı ceza vermeli kulupleri al ts macında hiç yere cezalı oldu takıma ihanet ya
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