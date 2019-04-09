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Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

  1. Kategori 245TL

  2. Kategori 225TL

  3. Kategori 205TL

  4. Kategori 195TL

  5. Kategori 165TL

  6. Kategori 150TL

  7. Kategori 100TL

  8. Kategori 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig başakşehir Vodafone Park

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