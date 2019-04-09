Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 245TL
Kategori 225TL
Kategori 205TL
Kategori 195TL
Kategori 165TL
Kategori 150TL
Kategori 100TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL
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