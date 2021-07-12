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Beşiktaş, Mehmet Topal transferini duyurdu

12.07.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'den ayrılan ve boşta olan Mehmet Topal, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

Beşiktaş, Mehmet Topal transferini duyurdu

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş , Salih Uçan'ın ardından 2. transferini gerçekleştirdi. Siyah Beyazlı ekip, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Başakşehir ile yolları ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu siyah beyazlılarla 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Mehmet Topal, Beşiktaş'tan 3 milyon TL garanti ücret ve maç başı para alacak.

Başakşehir kariyerinde 64 maça çıkan Mehmet Topal, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

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