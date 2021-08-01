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Beşiktaş, Mert Günok için Aykut Kocaman’ın onayını bekliyor

01.08.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Mert Günok için Medipol Başakşehir'in cevabını bekliyor. Milli file bekçisi ile anlaşan siyah-beyazlılar, transferi 1 hafta içinde tamamlamayı planlıyor.

Beşiktaş, Mert Günok için Aykut Kocaman’ın onayını bekliyor

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Mert Günok oluyor.

Yeni sezon öncesi kadrosuna tecrübeli bir file bekçisi katmak isteyen siyah-beyazlılar, Mert Günok ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki oyuncu ile el sıkışan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e de resmi teklifini iletti.

Mert için 1 milyon Euro bonservis bedeli öneren siyah-beyazlılar, transferi 1 hafta içinde tamamlayı planlıyor.

Başakşehir yönetimi konuyu teknik direktör Aykut Kocaman'a taşıdı. İstanbul ekibi, Kocaman'ın transfere onay vermesi halinde Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek.

Son 4 sezonda Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok, geçen sezon 29 maça çıktı.

32 yaşındaki file bekçisi 22 kez de A Milli Takımın kalesini korudu.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
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