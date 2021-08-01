Beşiktaş, Mert Günok için Aykut Kocaman’ın onayını bekliyor

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Mert Günok oluyor.

Yeni sezon öncesi kadrosuna tecrübeli bir file bekçisi katmak isteyen siyah-beyazlılar, Mert Günok ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki oyuncu ile el sıkışan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e de resmi teklifini iletti.

Mert için 1 milyon Euro bonservis bedeli öneren siyah-beyazlılar, transferi 1 hafta içinde tamamlayı planlıyor.

Başakşehir yönetimi konuyu teknik direktör Aykut Kocaman'a taşıdı. İstanbul ekibi, Kocaman'ın transfere onay vermesi halinde Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek.

Son 4 sezonda Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok, geçen sezon 29 maça çıktı.

32 yaşındaki file bekçisi 22 kez de A Milli Takımın kalesini korudu.

