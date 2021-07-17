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Beşiktaş, Mert Günok için harekete geçiyor

17.07.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ersin Destanoğlu için Fransa'dan Nice ile görüşen Beşiktaş, Mert Günok için teklif hazırlıyor.

Beşiktaş, Mert Günok için harekete geçiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta "kaleci" konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ersin Destanoğlu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile yapılan görüşmelerde önemli yol kat edilmesinin ardından siyah-beyazlılar alternatif arayışlarına başladı.

MERT GÜNOK İÇİN TEKLİF HAZIRLANIYOR

Beşiktaş'ın bu yönde ilk hamlesini Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok ile yapacağı kaydedildi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki kaleci için Başakşehir'e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'un da Uğurcan Çakır'ın alternatifi olarak değerlendirdiği Mert Günok, Aykut Kocaman'ın takımın başına gelmesinin ardından kaleyi Volkan Babacan'a kaptırmıştı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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