Beşiktaş mı Galatasaray mı? Salih Uçan'ın yeni takımı açıklandı!

Alanyaspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı.Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun yeni adresi merak konusu olmuştu.Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Salih Uçan, Alanyaspor'un sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi.Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen başarılı orta sahanın yeni takımını eski hocası açıkladı.

YENİ TAKIMINI DUYURDU

Salih Uçan'ın Bucaspor'dan hocası Sait Karafırtınalar gündem yaratan açıklamalar yaptı. Ajansspor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı Salih Uçan'ın yeni takımını duyurdu.Bucaspor'dan öğrencileri Salih Uçan ve Taylan Antalyalı hakkında ise Karafırtınalar, "Salih Uçan ve Taylan Antalyalı ile gurur duyuyorum. Bu iki futbolcuya ilk kez bizim ekibimiz forma şansı verdi. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Unutmadan söyleyelim; Umut Meraş'la da Boluspor'da çalıştık. Umut'a o dönem Galatasaray'dan teklif de gelmişti. Fakat o dönem bu transfer olmamıştı.Sezon başında Ümraniyespor'daydım ve Galatasaray'la hazırlık maçı yaptık. O gün demiştim 'Bu sezon Taylan'ın sezonu olur, orta sahada Donk değil Taylan oynar' diye. Nitekim de böyle oldu." ifadelerini kullandı.

"SALİH'İN GALATASARAY'LA ANLAŞTIĞINI ÖĞRENDİM"

Karafırtınalar, "Taylan ve Salih modern futbolu çok iyi oynuyor. Salih Uçan'ın sezon sonu için Galatasaray'la anlaştığını öğrendim.Salih'in daha önce böyle bir deneyimi var, Fenerbahçe'de ve Roma'da oynadı. Salih'in Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.