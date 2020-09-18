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Beşiktaş, Montero'nun lisansını çıkardı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.09.2020 20:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den transfer ettiği genç stoper Francisco Montero'nun lisansı çıkartıldı.

Beşiktaş, Montero'nun lisansını çıkardı!

Beşiktaş'ın transfer ettiği ancak ligin ilk haftasında oynanan Trabzonspor maçında kadrosuna almadığı Francisco Montero hakkında flaş bir gelişme yaşandı.Beşiktaş, Francisco Montero'nun lisansını çıkardı. Montero’nun Antalyaspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.

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