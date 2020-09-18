Beşiktaş, Montero'nun lisansını çıkardı!

Beşiktaş'ın transfer ettiği ancak ligin ilk haftasında oynanan Trabzonspor maçında kadrosuna almadığı Francisco Montero hakkında flaş bir gelişme yaşandı.Beşiktaş, Francisco Montero'nun lisansını çıkardı. Montero’nun Antalyaspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.
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