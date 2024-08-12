Beşiktaş Montero'nun sözleşmesini feshedildiğini açıkladı! Yeni adresi şimdiden belli oldu

Sezona Samsunspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen isimlerden Javi Montero ile yollar resmen ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander, Javi Montero'nun transferi için kulübü Beşiktaş ve İspanyol stoper ile anlaştı. Montero, İspanyol ekibi ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak.