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Beşiktaş Montero'nun sözleşmesini feshedildiğini açıkladı! Yeni adresi şimdiden belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.08.2024 11:09
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Beşkitaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden Montero'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken tecrübeli ismin yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Montero'nun sözleşmesini feshedildiğini açıkladı! Yeni adresi şimdiden belli oldu
Francisco Montero

Francisco Montero

İSP İspanya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Sezona Samsunspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen isimlerden Javi Montero ile yollar resmen ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

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İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander, Javi Montero'nun transferi için kulübü Beşiktaş ve İspanyol stoper ile anlaştı. Montero, İspanyol ekibi ile kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak.

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transfer Francisco Montero son dakika beşiktaş
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